Polémica descalificación del mexicano Fernando Martínez; había ganado oro en Panamericanos

Santiago, Chile.- Durante la jornada de atletismo del día ayer, México se había adjudicado la medalla de oro en los 5000 metros, luego de que Fernando Martínez se impusiera en la carrera; sin embargo, el atleta fue descalificado de último momento y por lo tanto no se llevó la presea en una decisión que generó polémica debido a los argumentos que ambas partes expusieron sobre lo ocurrido en la pista.

Martínez explicó tras la competencia que había sido notificado de su descalificación y que los motivos que le dieron fue que había bloqueado el paso del estadounidense Kasey Knevelbaard quien quedó en el segundo lugar. De esta manera Martínez no pudo colgarse la presea por segunda vez, pues él fue el campeón hace cuatro años en Lima. Los competidores iban muy pegados en la recta final y el mexicano argumentó que se trató de un movimiento natural.

“Entro a la sala de espera, me estaba cambiando, me llegan y me dicen que estoy descalificado. Pregunté, dicen que toqué al estadunidense, pero nunca lo toqué. Fue una carrera muy reñida, son movimientos del cuerpo, no puedo encoger mis brazos, vamos a esperar la apelación y si me descalifican está bien, hay que asumir las consecuencias de lo que fue, es atletismo y es deporte”, dijo Martínez en palabras recogidas por Excélsior.

Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) está ya en Santiago y presenció las competencias de atletismo. En palabras para los medios de comunicación la exvelocista aseguró que sí había un error del mexicano y que su descalificación era válida. "Es lamentable, son cosas que pasan en la pista. Lamentable, creo que es un error claro, lo comete al abrirse tanto casi al carril dos y luego se cierra a su lado izquierdo donde venía el americano.

"Desde donde yo estaba no lo apreciaba, pero ya las imágenes de frente de revisión son claras", dijo Guevara en palabras citadas por el portal mediotiempo. Martínez todavía se mantendrá en competencia pese a no haber logrado el triunfo este día y ahora se enfocará en la prueba de los 1500 metros en donde buscará de nueva cuenta la victoria.

México se mantiene cuarto en el medallero

México sigue en el cuarto lugar del medallero de los Juegos Panamericanos luego de su caída en los últimos días. En total tienen noventa medallas de las cuales 35 son de oro, 22 de plata y 33 de bronce. La única medalla lograda el día de ayer fue de Julieta Toledo Ames en esgrima en la modalidad de sable individual femenil y que perdió en semifinales 15-7 ante Maia Chamberlain de Estados Unidos.

Créditos: X @CONADE

Fuente: Tribuna