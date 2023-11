Fernando Alonso manda fuerte advertencia a Sergio 'Checo' Pérez sobre Lewis Hamilton

Ciudad de México.- Sergio ‘Checo’ Pérez y Fernando Alonso fueron los protagonistas de la mejor batalla en pista durante la temporada 2023 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil, en la cual el español salió victorioso después de una serie de grandes movimientos contra el piloto tapatío ahora el ‘Magic’ lanzó una fuerte advertencia al mexicano acerca de su batalla con Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo.

El piloto de Aston Martin se refirió a la lucha por el subcampeonato de esta temporada en la Fórmula 1, de la cual solamente faltan dos carreras y todavía no se define el nombre del piloto que será subcampeón y quedará por detrás de Max Verstappen. Cabe señalar que el objetivo de Red Bull es llevarse el 1-2 con Checo Pérez; sin embargo, Lewis Hamilton está en la lucha por ese peldaño del podio y podría causar muchos problemas.

En ese sentido, Fernando Alonso no dudó en advertirle al mexicano de las cualidades y capacidades que tiene el piloto de Mercedes, por lo que deberá cuidarse en los próximos dos compromisos, es decir, en el Gran Premio de Las Vegas y en Abu Dhabi. Fernando Alonso es un referente de la Fórmula 1 y compartió con Lewis Hamilton escudería en McLaren. Asimismo, lo tuvo como rival por muchos años y es de los que más lo conoce.

"Lewis siempre lo hace muy bien para mantener centrado y competitivo en los periodos de su vida en los que no tenía un paquete competitivo, no fueron muchos periodos, pero siempre rindió un alto nivel, ahora no tiene el mejor coche, Red Bull domina, pero sigue luchando siempre persigue a Checo Pérez nunca se rinde”, declaró Fernando Alonso.