VIDEO: Barcelona vence al Deportivo Alavés con gran actuación de Robert Lewandowski

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El FC Barcelona consiguió el triunfo ante el Deportivo Alavés con un doblete de Robert Lewandowski, quien resurge de las cenizas y apagó a Samu, quien se había convertido en la pesadilla del Barca. Fue el polaco quien se llevó los reflectores al reencontrarse con el gol y marcar un doblete en España. Por su parte, el descuento vino de manos del propio Samu, el cual había puesto adelante a los azules al primer minuto de juego.

Después de acumular 332 minutos en 6 partidos sin anotar gol, Robert Lewandowski por fin rompió esta mala racha y se convirtió en el futbolista clave para la victoria del Barcelona. Anotó 2 goles que les dieron 3 puntos de oro a su equipo. En la búsqueda del campeonato, ya que se encuentran detrás del sorprendente Girona y del siempre competitivo y enemigo número uno, el Real Madrid.

A pesar del doblete de Robert Lewandowski, tuvo un partido difícil, ya que Sibera le sacó un remate en la primera parte y llegó hasta el medio tiempo sin dar señales de vida, ya que no tenía mucha llegada al Barcelona. Sin embargo, después del descanso. El polaco anotó el gol del empate con un excelente remate en el área de primer nivel, con lo cual aumentó sus estadísticas desde el punto penal y terminaría con las críticas en su contra.

Robert Lewandowski marca doblete con el Barcelona, foto: especial

Xavi reacciona a la victoria contra el Alavés

Director técnico del Barcelona, Xavi, habló en conferencia de prensa después de la victoria en casa contra el Deportivo Alavés y aseguró que no afecta mucho el funcionamiento del equipo y que no le daría ningún consejo a los futbolistas, ya que ellos son los que juegan. Sin embargo, mencionó que los ve tensos y aquí no se comen a nadie. Asimismo, señaló que merecen un crédito y a pesar del resultado, se debe hacer una autocrítica. Sin embargo, es mejor hacerla con los 3 puntos.

Por otro lado, desestimó los comentarios de la prensa en su contra, aunque sí afirmó lo que pueden afectar, ya que generan escenarios que no son reales y afecta a los jugadores. Asimismo, también generan negatividad, que no es nada buena para ellos como tal se ha visto en el primer tiempo y en la segunda mitad, señaló que el equipo mejoró demasiado. Incluso, aceptó estar en un punto bajo como equipo, pero se han logrado sacar resultados en los últimos 2 partidos, que fueron bastante difíciles.

Finalmente, se refirió al primer gol en su contra, el cual habría creado una sensación de inestabilidad y calificó como un error inaceptable, señaló que el equipo regaló mucho y eso pasó factura. Lo mismo pasó en Mallorca y en Granada. Al final solamente señaló que se debe remar el doble y el triple para que los resultados lleguen.

Fuente: Tribuna