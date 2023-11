Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1: Instalan capilla para casarse durante la carrera

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- No cabe duda de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y en la llegada de la Fórmula 1 no es la excepción, ya que se informó a través de la organización de esta competición que se instalará una capilla para realizar bodas durante el fin de semana de la carrera en Las Vegas, donde los pilotos de serán testigos de uniones para siempre en la llamada ciudad de la perdición. Se trata de un sitio especial para que los enamorados se casen durante la carrera.

Es algo que nadie habría imaginado, casarse durante un Gran Premio de Fórmula 1. Sin embargo, en Las Vegas todo puede pasar y con la instalación de esta capilla especial, mientras se disputa la carrera, se podrán cazar los asistentes. Asimismo, durante las últimas horas, la organización en Nevada reveló que ya fue instalada en una de las zonas del circuito. Se trata de una nueva atracción de la máxima categoría en la llamada ciudad del pecado.

Amor en la vía rápida presentamos la primera capilla para bodas. Escribió Las Vegas GP en una publicación en redes sociales.

La publicación estuvo acompañada por un vídeo en el que se muestra el sitio adornado con flores, una réplica de cartón de un alerón trasero y en grande un corazón, así como luces y sillas para los acompañantes de los enamorados. El Gran Premio de Las Vegas es el penúltimo de la temporada y se disputará entre el jueves 16 y el domingo 19 de noviembre. Será con un horario nocturno, por lo que en México tocará desvelarse para disfrutar de la carrera.

Prohíben usar la palabra ‘Paddock’ en Las Vegas GP

Por Primera vez en la historia de la Fórmula 1, se prohibió utilizar una palabra. Se trata de paddock, ya que esta palabra no se podrá pronunciar en Las Vegas en una situación histórica que nunca se había registrado en el deporte. Esto se debe a que en octubre de 2017, cuando se registró uno de los episodios más trágicos en la ciudad, un hombre llamado Stephen Paddock. Hacer si no con fuego a más de 60 personas y dejó heridas a otras 867, razón por la cual el Gran Premio de Las Vegas. Esta palabra no podrá usarse.

Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, foto: especial

Esto será muy difícil, ya que en el mundo del Automovilismo se denomina Paddock a la zona de pilotos y escuderías. Esto significa potrero o lugar donde se guardan los caballos previo a una carrera. Es por eso la analogía con la máxima categoría del Automovilismo, es por eso que la es la primera vez en el gran circo que. No se pronunciará la palabra y será sustituida por construcción de boxes, aunque no hay un término oficial para nombrarlo.

Fuente: Tribuna