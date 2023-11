Liga MX: Estos son los clasificados directos a la Liguilla; así se juega el Play In

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La fiesta grande de la Liga MX está por llegar y 6 equipos aseguraron su boleto a la liguilla de manera directa. Ahora solamente se está a la espera de conocer a los otros dos clubes que llegarían a través del Play In. 6 equipos ya duermen con la tranquilidad de estar en la fase final del campeonato. En ese sentido, este domingo se definieron a los 10 competidores que disputarán el campeonato de la Liga MX.

Es por ello que ahora se dan todos los detalles sobre los equipos que disputarán la liguilla, así como la manera en que llegan. Además del fracaso de Cruz Azul, los otros 3 grandes de la Liga MX lograron entrar de manera directa a la fiesta grande del fútbol mexicano. América fue el líder del campeonato y fue acompañada por los ya protagonistas Tigres y Monterrey, así como por la sorpresa del campeonato llamada Puebla, equipo que derrotó a la máquina en la última jornada en el estadio Azteca.

Los 6 clasificados de manera directa son, América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla. El América es el equipo con más ventajas, ya que tendrá la oportunidad de recibir todos los encuentros de vuelta en el estadio azteca, sin importar la instancia. Lo anterior pensando en un hipotético pase a las semifinales y a la gran final, la cual se jugará el próximo 17 de diciembre.

Cuartos de Final de la Liga MX, foto: especial

Equipos clasificados de manera directa a la liguilla

América – 40 puntos

Monterrey – 33 puntos

Tigres – 30 puntos

Pumas – 28 puntos

Chivas – 27 puntos

Puebla – 23 puntos

Por otro lado, los equipos que disputarán el Play In son San Luis, que pasó como séptimo lugar y se enfrentará al León, que es el octavo clasificado, mientras que Santos, como novena plaza, se enfrentará a los cañoneros de Mazatlán, que fueron los últimos en entrar al Play In. El ganador del duelo entre San Luis y León tendrá su boleto a la liguilla, mientras que el perdedor se enfrentará contra el ganador del Santos vs Mazatlán para acceder a la última plaza.

Enfrentamientos del Play In de la Liga MX

Partido 1: 7° lugar vs 8° lugar | Ganador avanza a Liguilla como 7°

Partido 2: 9° lugar vs 10° lugar | Perdedor queda eliminado

Partido 3: Perdedor del Partido 1 vs Ganador del Partido 2 | Ganador avanza a Liguilla como 8°

Fuente: Tribuna