Julián Quiñones manda emotivo mensaje a Santiago Giménez antes de su debut con México

Ciudad de México.- Julián Quiñones está por hacer su debut con la Selección Mexicana de Futbol. Antes de jugar su primer partido con el Tricolor, decidió enviar un emotivo mensaje a Santiago Giménez previo al partido en contra de Honduras por la Nations League. El delantero del América asegura que el llamado ‘Bebote’ es uno de los mejores jugadores del combinado, por lo que será todo un honor compartir campo con él.

Asimismo, Julián Quiñones se dijo emocionado por su debut con la Selección Mexicana, al igual que por formar parte del ataque con Santiago Giménez, delantero que está brillando en la Eredivisie. Lo anterior lo comentó en una charla con TV Azteca en la cual el delantero americanista expresó toda su felicidad por compartir la cancha con el goleador del Feyenoord. Incluso le dedicó unas palabras al hijo del Chaco Giménez.

Feliz por estar al lado de un gran jugador como lo es Santi, lo está haciendo muy bien y me alegra eso. Yo siempre he dicho que todo jugador que esté bien en su club es lo mejor para la selección y en este momento Santi es uno de los mejores. Me siento contento de poder compartir cancha con él”, señaló el delantero.