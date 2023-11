"¡Qué Daño Me Hice!": Matías Almeyda 'lamenta' títulos ganados con Chivas y esta es la razón

Estados Unidos.- Matías Almeyda, el recordado entrenador que llevó al Club Guadalajara a la gloria con cinco títulos entre 2015 y 2018, ahora vive un exitoso momento en el AEK Atenas de Grecia. En una reciente entrevista con TUDN, Almeyda compartió sus sentimientos encontrados sobre su paso por Chivas, destacando el cariño de la afición pero lamentando que su éxito hubiera incomodado a ciertos sectores dentro de la institución.

'El Pelado', como cariñosamente lo recuerdan los aficionados, expresó que su conexión con la afición rojiblanca fue uno de los aspectos más preciados de su experiencia en Chivas. Sin embargo, admitió que su salida del equipo no fue del todo celebrada por algunos dentro de la directiva, sugiriendo que la gestión de la relación con los jugadores pudo haber generado malestar entre ciertos sectores.

Lo más lindo fue el cariño que me llevo de Chivas, los títulos, pero me digo ‘¡Qué daño me hice en ganar!’ Fue un gran daño", afirmó Almeyda