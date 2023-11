Luto en la NFL: Muere a los 35 años Devon Wylie, exjugador de los Kansas City Chiefs

Comparta este artículo

Tennessee, Estados Unidos.- La NFL está de luto, lo anterior debido a que se reportó la muerte del ex receptor de Devon Wylie a los 35 años de edad. Se trata de un jugador que no pudo consolidarse en la Liga, quien jugó para los Kansas City Chiefs y los Titanes de Tennessee. Lo anterior fue anunciado por su familia, sin embargo, no se dio una causa de muerte. Hoy la noticia se dio a través de un comunicado de prensa difundido por la propia familia del ex jugador.

En la nota mencionaron que se realizaba la publicación para que la gente que conocía y amaba a Devon se enterara del fallecimiento. Lo anterior porque no tenían la capacidad de llegar a todos en el momento tan difícil que vivían. Asimismo, expresaron su tristeza por perder al miembro de la familia. En ese sentido, fue la Universidad de Fresno State, donde estudió el exjugador, la cual se encargó de hacer el anuncio oficial de la muerte de Wylie en la cuenta de X, antes Twitter.

"Para siempre, un bulldog", escribió la cuenta de fútbol de la escuela.

Asimismo, se señaló que los pensamientos de la comunidad universitaria están con la familia Wylie durante un momento tan difícil. Por otro lado, los ex compañeros de equipo. Le dijeron a las televisoras que Devon había muerto. El hermano Wylie también confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales y señaló que no podía creer la situación que se trataba de una pérdida tremenda. En redes sociales también se posicionó el coordinador de los equipos especiales de Fresno State, John Baxter.

Muere Devon Wylie, exjugador de la NFL, foto: especial

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del jugador, serán las propias autoridades las que confirmen el hecho. Asimismo la familia expresó que no hay palabras para señalar toda su tristeza que viene de perder a un ser querido, un amigo y un tío increíble. La familia expresó que Devon tenía tanto amor y alegría que dar, siempre quería hacer reír a la gente y la entretenía con sus habilidades de fútbol, de guitarra, de fiesta, de Star Wars y su sonrisa.

Devon Wylie fue un receptor y jugador de equipos especiales de Fresno State tuvo 98 recepciones para mil 327 yardas y 8 touchdowns también. Tuvo 2 touchdowns de vuelta en su temporada de senior, ganando la selección All American del tercer equipo antes de que se diera a convertirse en profesional. Fueron los Kansas City chiefs quienes seleccionaron a Wylie en la cuarta ronda del Draft de 2012. Así mismo, jugó 6 partidos para los chefs y devolvió 5 punts para 26 yardas y 9 devoluciones de patadas para 191 yardas.

Dejó el equipo para iniciar la temporada 2013 y cayó en algunas escuadras de práctica antes de firmar con los titanes de Tennessee, con quien tuvo 2 apariciones de 2013 a 2015. Pasó más tiempo en equipos de práctica, sin embargo, ya no jugó en la NFL. Casi 2 temporadas después se unió a los Toronto argonauts de la Liga de fútbol canadiense entre 2016 y 2017.

