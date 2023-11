Gran Premio de Las Vegas: Max Verstappen envía duro mensaje a la organización

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- El Gran Premio de Las Vegas ha sorprendido a propios y extraños, no solamente por el glamour que pretende crear, sino también por la expectación y las diferentes actividades que se realizan. Sin embargo, no a todos les ha caído bien esta serie de actividades, entre ellos al campeón del mundo, Max Verstappen, de Red Bull, quien califica todo lo sucedido como un circo y shows innecesarios.

El tricampeón de la Fórmula 1, no dudó en comentar de manera negativa al Gran Premio de Las Vegas y la presentación de los pilotos. Se trata de un evento que tuvo lugar la noche del miércoles pasado, en la que cada escudería presentó a su par de conductores en un escenario en el cual pudieron ser observados por miles de personas en Las Vegas, Nevada, algo que no le gustó mucho a Max Verstappen y no dudó en expresarlo.

Hoy, el piloto de Red Bull Racing aseguró que los organizadores del Gran Premio de Las Vegas prefieren organizar un show aparte de temas deportivos, sino que los calificó como payasos. El campeón del mundo se refirió a la inauguración del Gran Premio, en donde los pilotos tuvieron que permanecer parados y presentar un concierto en vivo como parte del espectáculo.

Max Verstappen se queja de Las Vegas GP, foto: especial

“Por mí podemos saltarnos la presentación de pilotos, simplemente estamos parados ahí. Parecemos payasos, no me gustan todas las cosas que hay alrededor del Gran Premio de Las Vegas. Tengo muchas ganas de correr y hacer lo mejor que pueda, pero no tengo ganas de participar en el show”, aseguró el neerlandés.

Asimismo, el llamado ‘Mad Max’ habló sobre el futuro del Gran Premio de Las Vegas y aseguró que preferiría correr en otro lado, ya que se realizan shows con el fin de conseguir dinero e intentar gustarle a la gente. Sin embargo, no voltean a ver lo deportivo. “Crecí mirando simplemente la parte del rendimiento y así es como lo veo. Me gusta estar en Las Vegas, pero no para correr”, sentenció el 3 veces campeón del mundo.

El Gran Premio de Las Vegas se corre este fin de semana y se realizará en un horario atípico, ya que se prevé que inicie a la medianoche del domingo 19 de noviembre. Se trata de la penúltima carrera del año, donde el mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez buscará amarrar el subcampeonato de la Fórmula 1 temporada 2023 y así conseguir el mejor resultado de su carrera.

Fuente: Tribuna