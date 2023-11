Iván Alonso queda fuera de Pachuca por "Cosas Intolerables": Advertencia para Cruz Azul

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Este miércoles, Armando Martínez, presidente del Club Pachuca, sorprendió al revelar públicamente las razones detrás de la salida de Iván Alonso del equipo hidalguense. Señaló que el uruguayo, ahora vinculado a Cruz Azul como posible director deportivo, dejó Pachuca debido a "cosas intolerables". Estas declaraciones, que se suman a rumores de un posible fichaje con la Máquina, plantean interrogantes sobre la idoneidad de Alonso para el rol que se especula podría desempeñar en Cruz Azul.

Martínez fue claro al afirmar que las situaciones desafortunadas en las que estuvo involucrado Iván Alonso no son compatibles con el reglamento y la filosofía del Club Pachuca. Aunque no proporcionó detalles específicos, su declaración insinuó que el uruguayo estuvo vinculado a acciones que no cumplían con los estándares éticos y de integridad del club. A pesar de los rumores que sugieren que Alonso podría incorporarse a Cruz Azul, Martínez no expresó confianza en recomendar al uruguayo para otro club de la Liga MX, señalando que no es alguien que se ajuste a los valores de Pachuca.

En relación con la posibilidad de beneficios económicos indebidos relacionados con la contratación de jugadores, Martínez optó por no abordar directamente esa cuestión, manteniendo un velo de misterio en torno a los detalles exactos de la separación de Alonso del equipo hidalguense. Sin embargo, dejó en claro que, como institución, Pachuca no respaldaría la contratación de Alonso por parte de Cruz Azul para un puesto de relevancia.

Martínez subrayó la importancia de informar sobre situaciones que afectan la integridad y los valores de la institución. Explicó que cuando se trata de recomendar a alguien para contribuir al crecimiento, lo hacen, pero cuando alguien no se alinea con sus principios y valores, también es necesario señalarlo. La falta de coincidencia de Alonso con los valores y la filosofía del club llevó a su separación, y ahora, con rumores de su posible vinculación a Cruz Azul, Pachuca advierte a la Máquina sobre las posibles complicaciones que podrían surgir al incorporar al uruguayo a su estructura.

El presidente de Pachuca hizo hincapié en que los 18 clubes de la Liga MX son socios y que su objetivo es contribuir al crecimiento del fútbol mexicano. Sin embargo, esta contribución se basa en la coherencia con los valores y principios compartidos. La declaración de Martínez plantea la necesidad de una cuidadosa consideración por parte de Cruz Azul antes de decidir si incorpora a Iván Alonso, considerando la advertencia de Pachuca sobre la falta de alineación del uruguayo con los valores fundamentales del club.

Fuente: Tribuna