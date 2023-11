Iván Alonso rompe el silencio tras polémica por su paso como directivo en el futbol mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El uruguayo Iván Alonso, quien fuera futbolista y tras su retiro pasó a ser directivo, es uno de los rumores más fuertes en cuanto a candidatos para tomar la dirección deportiva de Cruz Azul después de la salida de Óscar Pérez; sin embargo, su posible nombramiento ha despertado diversas versiones que apuntan a actuaciones polémicas de su parte cuando ha ocupado cargos directivos.

Entre otras cosas se ha señalado a Alonso de tener prácticas cuestionables, como lo reveló el presidente del Pachuca Armando Martínez, al advertir del paso que tuvo el uruguayo en el equipo de los 'Tuzos' del que salió tras unos meses de trabajo como director deportivo. Ante los señalamientos, Diego Alonso se defendió y aseguró que es parte de una campaña de acoso laboral y descartó haber tenido malas prácticas en sus equipos anteriores.

“No estoy para defenderme de nada porque no hice absolutamente nada ni le debo nada a nadie. Periodistas, colegas y exjugadores de futbol hicieron referencia a una serie de situaciones en las que se me falta al respeto, se me tacha de deshonesto y de falta de integridad. Lo que pienso es ‘¿Qué es este tipo de acoso laboral? ¿Qué hice yo para que me pase esto?. Hoy digo: ‘Ya basta’", mencionó en una entrevista con la cadena Fox Sports.

"¿Acaso no voy a poder trabajar nunca más en México? No permitiré por nada que me tachen de deshonesto, de falta de integridad y que se me falte al respeto”, agregó Alonso quien descartó por otra parte acerca de los señalamientos por desvíos de dinero en contratos de fichajes, asegurando que entre sus funciones no estaba la de gestionar contrataciones de futbolistas por lo que no pudo cometer tales actos.

“Como directivo participé en la gestión de dos clubes, en Nacional tres años y en Pachuca siete meses. Yo no tenía responsabilidades, facultades o competencias para los diseños de contratos, la distribución económica del mismo y, mucho menos, para la firma”, aseguró el exjugador quien aseguró que todo parece ser una campaña en su contra e invitó a demostrar los hechos de los que le acusan.

“Lo veo como una campaña en mi contra y no tengo problema en decirlo. Si alguien cree que yo hice algo, que se dirima donde deba de dirimirse, no en los medios de comunicación. Tengo una familia, tengo hijos, pareja, padres, hermanos y abuela que me preguntan qué está pasando”, mencionó.

Fuente: Tribuna