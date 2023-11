Mike Tyson considera a Julio César Chávez como el mejor boxeador mexicano de la historia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exboxeador estadounidense Mike Tyson no dudó en considerar a Julio César Chávez como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos por encima de otros exponentes de diferentes épocas, incluyendo de la época actual, al considerar sus marcas profesionales, así como lo que ocasionaba al llenar los lugares en donde se presentaba para pelear recordando un notable récord de asistencia.

“Sabes, mucha gente se olvida de quién eres, que solías ser el jefe y no creo que muchos podrían romper el récord de meter a 120 mil personas en un estadio, imagínate tener esas increíbles cifras, ahora escucha, el mexicano que sea ninguno lo ha conseguido”, dijo Tyson en una entrevista con la cadena Fox Sports. Y es que en 1993 el gran campeón mexicano logró meter a 132 mil 247 aficionados al Estadio Azteca cuando se enfrentó ante Greg Haugen a quien derrotó por nocaut.

El excampeón del mundo no dudó en elegir a Chávez al hablar sobre quien sería el mejor mexicano en el boxeo, destacando sus récords como el de 37 defensas exitosas de manera consecutiva o su récord de 87-0 hasta que empató con Pernell Whitaker en 1993. Esos números hicieron que Tyson destacara a Julio César como el mejor boxeador, pues recordó que ningún otro mexicano hizo algo similar.

“Hay que ponerse de pie, nadie, ningún mexicano lo hizo jamás, así que no puedes decir que él (Julio César Chávez) no es el líder, el mejor, no puedes negar que es uno, no solo de los mejores boxeadores mexicanos, sino de todo el mundo. ¿Sabes cuántas defensas del título hizo? ¿Cómo podrías olvidarlo? No puedes olvidar algo así”, mencionó Mike sobre el récord de 37 triunfos seguidos para defender su título mundial.

Por otra parte, Mike Tyson también se dio tiempo de opinar sobre a quien considera que es el mejor boxeador en la actualidad y señaló a Tyson Fury a quien destacó por sus cualidades. "El mejor boxeador de todos ahora, Tyson Fury. Me refiero al mejor profesional, el mejor boxeador es él ahora mismo", dijo el exboxeador que participó en la última convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Uzbekistán. .

