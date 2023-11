Guillermo Ochoa causa baja de la Selección Mexicana; este es el portero que lo sustituirá

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa causará baja para el partido de vuelta contra Honduras en el Estadio Azteca, luego de la lesión que sufrió en la ida y que lo obligó a dejar el partido de manera prematura. Ante esto, se integrará a la concentración el portero de los Pumas, Julio González, quien sustituirá a Paco Memo por lo que Jaime Lozano contará con tres porteros para elegir al titular el próximo martes.

Guillermo Ochoa se lesionó durante el primer tiempo, cuando sufrió un choque con Anthony Lozano en una salida en la que cortó una oportunidad. El portero quedó tendido y lastimado del hombro derecho por lo que tras un breve lapso fue sustituido a los 22 minutos del primer tiempo. El reporte médico del portero de Salernitana todavía no se ha dado a conocer y se espera que se le realicen los estudios pertinentes para conocer con precisión el alcance de su lesión.

“Fue en el choque ahí donde sentí que algo se me movió, algo me tronó, entonces vamos a esperar mañana los exámenes médicos, pero parece que es algo simplemente muscular, esperemos”, dijo Ochoa después del partido al explicar el momento en el que se suscitó su lesión y por lo que no podrá formar parte del equipo del próximo martes ante el conjunto hondureño luego de un resultado que dijo, los dejó dolidos. .

Julio González en un entrenamientos. | X @miseleccionmx

A través de sus redes sociales, la Selección Mexicana informó sobre la incorporación de González quien se unirá a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la capital mexicana. "Informamos que Julio González se integrará a nuestra concentración a partir de hoy en el Centro de Alto Rendimiento", escribieron. Ahora se esperará para saber que decisión tomará Lozano sobre el portero que será titular.

No es la primera vez que González recibe un llamado, pues en la pasada fecha FIFA fue considerado para los partidos ante Alemania y Ghana, aunque no disputó ningún minuto por lo que su debut con la selección todavía no ocurre. Este martes podría tener la posibilidad de disputar la titularidad contra los otros porteros que son Luis Malagón de América y Antonio Rodríguez de Tijuana.

