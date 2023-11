MEMES no perdonaron la derrota de México ante Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf

Comparta este artículo

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Mexicana perdió 2-0 ante Honduras en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) lo que compromete además su pase de manera directa como uno de los invitados a la Copa América 2024, por lo que este resultado no dejo contentos a los aficionados mexicanos que expresaron su molestia con memes.

Honduras le pasó por encima a México que no fue capaz de reaccionar en condiciones adversas y jugando en una plaza complicada como lo es Tegucigalpa. El equipo mexicano inició con sus mejores jugadores y muy temprano en el partido tuvo que lidiar con su primer problema ya que tuvo que realizar el cambio por lesión de Guillermo Ochoa quien tras un choque con Lozano quedó lastimado y ya no pudo continuar.

Al minuto 29 llegó el primer gol de Honduras iniciando desde la derecha donde cambiaron de juego al otro lado para Palma quien solo en el lado izquierdo mandó un pase elevado para Anthony Lozano quien definió por encima del portero Malagón, que entro en sustitución de Paco Memo, logrando poner adelante al equipo local y poniendo en apuros al equipo mexicano que siguió siendo abrumado por jugadas ofensivas.

En la segunda mitad, Honduras amenazó con aumentar su ventaja y al minuto 71 en una jugada desde la derecha en donde Álvarez superó con facilidad a los defensas mexicanos con un túnel incluido dejó el balón para Bryan Rochez quien en el centro del área se dio la media vuelta y definió por abajo de la salida de Malagón con lo que dejó sin oportunidades al equipo mexicano que batalló por tener la pelota.

Julián Quiñones hizo su debut con México al ingresar de cambio, pero su primer partido fue amargo al no tener oportunidades y sin poder contribuir en el marcador para ayudar al equipo mexicano. Al final no pudieron cambiar el marcador y en las redes sociales los aficionados no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de lo ocurrido a través de memes en donde principalmente se hizo mofa del bajo nivel del equipo.

Ahora el equipo mexicano deberá buscar la remontada en el marcador global en el partido de vuelta que se disputará en el Estadio Azteca el próximo martes 21 de noviembre en donde deben buscar el triunfo. De perder quedarán eliminados de la Liga de Naciones y además deberá buscar el pase a la Copa América a través de otra vía eliminatoria.

