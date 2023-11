¿Qué necesita Sergio Pérez para terminar subcampeón de la Fórmula 1 en el GP de Las Vegas?

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Faltan unas horas para que Sergio Pérez salte a la pista y busque un lugar en el podio del Gran Premio de Las Vegas, carrera en la que además podría asegurar el subcampeonato de la Fórmula 1 si es que se cumplen ciertas condiciones que favorezcan al mexicano que actualmente se encuentra como número dos de la tabla de pilotos y que busca quedarse en ese puesto este año.

Pese a la complicada temporada que ha tenido 'Checo', su espectacular inicio le sirvió para acumular una buena ventaja en la tabla de pilotos que lo tienen hoy en día en el segundo lugar con 258 puntos obtenidos, cifra que lo coloca por encima de Lewis Hamilton que tiene 226 unidades y que es el único que podría arrebatarle la posibilidad de obtener el subcampeonato por lo que está en manos del mexicano quedarse con ese lugar.

Afortunadamente para Pérez las condiciones de la carrera no lo hacen lucir en desventaja, pues pese a que largará en el onceavo lugar en la parrilla, el británico Hamilton lo hará solo un lugar por encima lo que los pone en igualdad de competir. Con dos carreras por disputar, incluyendo la de esta noche, el mexicano podría asegurar el segundo lugar si gana, pues sumaría 25 puntos y ya no importaría lo que pase con Hamilton debido a la diferencia de unidades.

Créditos: X @SChecoPerez

Por otra parte, en caso de no ganar, las opciones que tiene 'Checo' es sumar y que Lewis no haga ningún punto por lo que deberá quedar fuera del top diez. Mientras que en el peor de los escenarios en el que el mexicano no logre sumar, deberá esperar que Hamilton no haga más de siete puntos. Si Hamilton gana la carrera a Pérez le bastaría ser segundo lugar, en tanto que otro escenario es que el tapatío quede un lugar detrás del británico si éste queda tercero o dos por detrás si culmina a partir del cuarto puesto.

¿A qué hora y en dónde ver el Gran Premio de Las Vegas?

La Fórmula 1 se tomará una semana de descanso para después regresar con el Gran Premio de Las Vegas el próximo 19 de noviembre en una carrera que se correrá en punto de la media noche en el circuito callejero de la ciudad estadounidense. La carrera y su clasificación, podrán seguirse a través de la cadena de televisión de paga en los canales de FOX Sports y FOX Sports Premium.

Fuente: Tribuna