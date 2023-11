Sergio Pérez tras el subcampeonato en la Fórmula 1: "Muchos hubieran tirado la toalla"

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- El mexicano Sergio Pérez hizo historia al convertirse en subcampeón de la Fórmula 1, logrando así el primer 1-2 en la historia de la escudería Red Bull y también su mejor resultado en su carrera, pues hasta ahora lo más lejos que había llegado en una temporada había sido el tercer lugar del año pasado, todo esto pese a la temporada complicada que tuvo este año y que estuvo llena de altas y bajas.

"Es algo especial para mí, pero lo más importante de mi temporada es que hemos tenido momentos altísimos, y otros muy bajos, muchos hubieran tirado la toalla porque eran momentos muy duros con uno de los autos más dominantes en la historia. Simplemente se salió de las manos, no encontraba el set up, la dirección, nos perdimos durante muchas carreras. No ha sido fácil llegar aquí y fue muy importante nunca habernos dado por vencidos como equipo", dijo 'Checo' a los medios de comunicación en español.

Y es que el mexicano tuvo un inicio espectacular en donde incluso llegó a competir con Verstappen, pero rápidamente comenzaron los problemas en las clasificaciones y los malos resultados hasta la mitad de la temporada por lo que las dudas empezaron a surgir sobre el desempeño de 'Checo' que recibió bastantes críticas, pero finalmente pareció retomar su nivel y quedarse con el tercer puesto en el podio.

Créditos: X @redbullracing

"Es un buen resultado. Al final un poco agridulce perder haber perdido la posición con Charles en la última vuelta, pero más allá de eso, la forma en la que regresamos, teníamos un ritmo muy fuerte, éramos el auto más rápido durante muchas vueltas", dijo sobre su desempeño en la carrera que por momentos lideró y en la que estuvo entre los primeros lugares hasta quedar finalmente en el tercer puesto.

Fuente: Tribuna