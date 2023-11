Red Bull descarta salida de Sergio Pérez y desmiente la llegada de Fernando Alonso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el Paddock de la Fórmula 1 surgió el rumor de un posible despido de Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull y que Fernando Alonso sería su reemplazo, lo anterior después de que en la previa del Gran Premio de Brasil, Albert Fabrega publicara en su cuenta de X un mensaje que mencionaba un rumor fuerte del paddock, el cual más tarde matizó que ni siquiera tenía que ver con pilotos; sin embargo, la polémica creció sin parar.

Los rumores se desencadenaron sin parar, entre los que destacaba la llegada de Alonso a Red Bull, el despido de Sergio Pérez y una posible venda de la escudería Aston Martin, pero no pasó más que una ola de conversaciones entre internautas y algunos medios de información que tomaron los datos como válidos; sin embargo, tanto Fernando Alonso, como Red Bull cortaron de tajo los comentarios y desmintieron toda la información.

Helmut Marko defiende a Checo Pérez y le cierra la puerta a Fernando Alonso

Por su parte Helmut Marko, asesor de Red Bull, se refirió al tema y dejó claro que la llegada de Fernando Alonso a la escudería era imposible "Todo esto es completamente infundado", declaró el austriaco. Además, mostró su apoyo a Sergio ‘Checo’ Pérez al confirmar que cumplirá su contrato, por lo que se garantiza su continuidad hasta 2024. "Tanto Christian Horner como yo hemos insistido varias veces en que Pérez también pilotará con nosotros el próximo año. Independientemente de los resultados. Tiene un contrato y lo cumpliremos".

En cuanto a los rumores, el consejero insinuó que podrían haber salido de la boca del propio Fernando Alonso por los malos resultados de su equipo y afirmó que no es la primera vez que se utiliza a los medios de comunicación en este tipo de rumores. Aseguró que solo se tienen objetivos deportivos en mente con los que se mantendrán ocupados hasta la última carrera en Abu Dhabi, "queremos ganar todas las carreras y dejarle claro a Pérez que es subcampeón".

Helmut Marko sobre llegada de Fernando Alonso

Fernando Alonso reacciona a los rumores de Red Bull

El piloto asturiano de Aston Martin no tomó de buena manera los rumores y los cortó, aseguró que no se trataba de un juego gracioso y que no formaba parte de él, “no tengo nada que decir, solo son rumores, que es algo normal de la gente que trata de ser graciosa o ganar algunos seguidores, pero no estoy en ese juego, ni quiero hacerlo”, comentó Fernando Alonso en rueda de prensa previo al Gran Premio de Brasil.

Fernando Alonso reacciona a rumores de Red Bull

Finalmente, aseguró que está contento en el equipo y no disfruta este tipo de comentarios en las redes sociales, lo anterior por respeto a los aficionados y a los verdaderos periodistas profesionales que han trabajado en la Fórmula 1 durante años. Con las declaraciones de Red Bull y Fernando Alonso se deja de lado la ola de rumores de la salida de Pérez de las bebidas energéticas.

