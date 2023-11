José Luis Gómez, el jugador que compartió cancha con Lionel Messi y ahora maneja un Uber

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque pareciera que una vez debutando en un equipo de futbol se pudiera tener la vida resuelta, la realidad es que no todos los jugadores tienen el éxito para convertirse en super estrellas y muchos pueden pasar de compartir la cancha con grandes futbolistas a padecer por no poder continuar su carrera como profesionales, este es el caso del argentino José Luis Gómez, quien no ha tenido una carrera como la que hubiera soñado.

Gómez destacó en las divisiones inferiores del Racing y pasó Lanús en donde se destacó como un prometedor lateral derecho. En el año 2016 contaba con una gran proyección y el hecho de haber conquistado la Superliga argentina, la Copa y la Supercopa lo pusieron aún más a la vista de los grandes clubes de Europa. Incluso llegó a surgir el rumor de que el Barcelona de España seguía muy de cerca su desempeño.

Su cuento de hadas continuó con el llamado a la Selección de Argentina Sub 23 que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y más tarde recibió el llamado al combinado mayor en donde coincidió con Lionel Messi con quien pudo compartir la cancha en su debut como internacional en un partido amistosos en donde se enfrentaron a Brasil. Pero las cosas no salieron como pensaba y tuvo la mala fortuna de lesionarse el menisco de la rodilla izquierda.

Créditos. X @clublanus

Esa lesión lo alejó de las canchas e hizo que bajara su rendimiento, así pasó de ser una promesa de la lateral a quedar fuera de la convocatoria para el Mundial de Rusia 2018, tras lo cual no pudo levantar su carrera. Siguió jugando para Lanús, pero poco a poco perdió protagonismo, al grado de que en el 2021 disputó su último partido en la primera división y su último juego fue en la Copa Sudamericana, después salió del equipo.

En 2022, Racing le brindo una nueva oportunidad, pero no ha podido regresar y ser llamado con el primer equipo y debido a que no ha sido llamado al primer equipo se mantiene entrenando por su cuenta para mantenerse en forma. La inactividad lo ha llevado a buscar otras alternativas y ha encontrado en el Uber una opción para ganar algo de dinero, según mencionó su padre en una entrevista reciente con el diario Olé de Argentina.

"Nosotros siempre fuimos una familia humilde. 'El Negrito' nos ayuda. Después de los entrenamientos, sale a trabajar con el auto a la tarde. A veces, más a la noche", ahora su padre confía en que su hijo pronto pueda volver a recibir una oportunidad en el futbol y volver a retomar algo del nivel que alguna vez mostró y lo puso en el plano futbolístico como una de las grandes promesas del futbol argentino.

