Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Este será el último enfrentamiento entre ambos jugadores

Riyad, Arabia Saudita.- Por muchos años la rivalidad deportiva entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi acaparó la atención del futbol mundial y llegó a su punto máximo cuando ambos coincidieron en la liga de España. Una vez que ambos dejaron Europa parecía que sería difícil que se volvieran a encontrar sobre la cancha, pero ambos vivirán un nuevo capítulo gracias a un partido amistoso entre sus nuevos equipos.

En lo que se ha denominado un 'The Last Dance', el Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará al Al Nassr de Cristiano Ronaldo en un partido amistoso como parte de la Riyadh Season Cup que organiza la empresa de eventos deportivos del mismo nombre. El juego entre ambos jugadores se dará en el el mes de febrero de 2024, aunque todavía no cuenta con un horario y un día en específico definidos por lo que resta esperar el anuncio oficial.

El juego en el que ambos jugadores se enfrentarán corresponde a un partido dentro de dicho torneo que se disputará en formato de liga y en donde también entrará el equipo Al Hilal. Al final el equipo que más puntos haga tras dos partidos disputados, será el vencedor del certamen amistoso que se desarrollará en la capital de Arabia Saudita y se jugará en el Estadio Kingdom Arena de reciente inauguración.

A principios de este año, Messi y Cristiano jugaron también un partido amistoso en el que se enfrentó el París Saint Germain (PSG) y un equipo de estrellas de la liga árabe por lo que una vez más se vieron las caras ambos jugadores. Esta vez será entre sus actuales equipos. De acuerdo con los calendarios de las ligas en las que ahora participan, en esas fechas el Al Nassr todavía seguirá en competencia en la liga.

Mientras que para el Inter Miami servirá como un torneo de preparación para la temporada de la Major League Soccer de 2024 que comenzará a finales de marzo. Actualmente la liga estadounidense ya terminó su temporada regular y se encuentra disputando las finales, aunque el Inter ya terminó su participación al no clasificar, mientras que el Al Nassr sigue en competencias nacionales e internacionales conforme al calendario mundial.

