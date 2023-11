Mali humilla a México con goleada y los elimina del Mundial Sub 17 (VIDEO)

Comparta este artículo

Surabaya, Indonesia.- El futbol mexicano recibió un nuevo revés ahora en la categoría Sub 17, luego de que la Selección Mexicana cayera por humillante goleada de 5-0 ante Mali en los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Indonesia. Los tricolores no tuvieron oportunidad ante una contundente selección africana que durante la fase de grupos había mostrado buen nivel y solo tuvo una derrota.

Le bastaron ocho minutos a Mali, que previamente ya había dado un aviso, para abrir el marcador con una buena jugada de conjunto que finalizó con un remate desde fuera del área con la parte interna de la pierna derecha de Mahamoud Barry, quien fue el jugador más destacado del partido. Tres minutos después, el mismo jugador recibió un pase retrasado otra vez a las afueras del área y con un potente remate superó al portero.

El tercer tanto llegó al minuto 14 cuando Ibrahim Diarra recibió la pelota dentro del área y tras un movimiento disparó de pierna izquierda, el portero mexicano tocó la pelota, pero no pudo desviar y en apenas unos minutos ya estaban perdiendo los mexicanos por goleada lo que auguró un marcador más escandaloso que finalmente se concretó a lo largo del partido mientras que el equipo mexicano no tuvo capacidad de reaccionar.

México no podía tomar la pelota y se equivocaba en la salida por lo que el cuarto gol no tardó en llegar y fue al minuto 37 con un penalti bien cobrado de Ibrahim Kanaté que el portero tocó, pero no pudo detener por completo. Antes del descanso México tuvo una oportunidad al frente, pero el portero africano con un buena salida lo evitó. En la segunda parte las cosas no cambiaron y Ange Martial Dia remató de cabeza dentro del área para que al 50' resolvieran el partido.

En otros resultados de los octavos de final, Brasil derrotó 1-3 a Ecuador con un doblete de Estevao incluido. Mientras que España se impuso 2-1 a un sorpresivo Japón que no pudo seguir avanzando. Por otra parte, Alemania derrotó 3-2 a Estados Unidos, mientras que marruecos derrotó 4-1 en penaltis a Irán, después de igualar a un gol en el tiempo regular. En el último juego del día Argentina goleó 5-0 a Venezuela y con ello logró su pase.

Este miércoles en la madrugada se definen a los últimos dos invitados a cuartos de final que saldrán de los ganadores de los partidos de Inglaterra contra Uzbekistán y Francia contra Senegal. Los partidos definidos de esa instancia hasta el momento son España ante Alemania, Brasil se medirá a Argentina y Mali se medirá a Marruecos.

