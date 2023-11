¡Randy Orton regresa a los cuadriláteros! Formará parte de WWE Survivor Series War Games

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una larga ausencia de los cuadriláteros y constantes rumores sobre un posible retiro, el luchador estadounidense Randy Orton volverá a luchar en la World Wrestling Entertainment (WWE) como parte del evento Survivor Series War Games en donde se marcara su esperado regreso. El anuncio ha sido una gran noticia para los fanáticos que esperan con ansias el próximo 25 de noviembre.

Durante la función semanal de RAW en la WWE, se anunció que Orton se unirá al equipo conformado por Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso y Sami Zayn que se enfrentarán a la facción 'Judgement Day' conformada por Damian Priest, Finn Bálor, Dominik Mysterio, JD McDonagh y Drew McIntyre en una lucha que se desarrollará dentro de una jaula. El primer equipo que rinda a uno de los oponentes será el ganador, por lo que será una tarea difícil para 'The Viper' en su regreso.

La última vez que Randy Orton luchó fue en una función de Smack Downn en donde tuvo un incidente que el provocó una lesión en la espalda que lo obligo a alejarse del ring. Esto lo llevó incluso a tener una cirugía el pasado mes de noviembre de 2022 y desde entonces se encontraba en recuperación con la posibilidad de reaparecer en Wrestlemania, pero finalmente eso no sucedió.

Créditos: wwe.com

Su ausencia llegó a hacer especular a los fanáticos con el retiro de Orton y su padre, Bob Orton, dijo en una entrevista que los médicos le habían recomendado no regresar a luchar. Aunque confirmó que se encontraba entrenando. "Está muy bien vigilado. No creo que necesite volver. Creo que los médicos le han dicho que no lo haga. Randy hará lo que Randy quiera hacer, siempre lo hace", recordó el padre de la estrella. Finalmente podrá volver al cuadrilátero y habrá que ver en que nivel retorna.

¿Quién es Randy Orton?

Randall Keith Orton, mejor conocido como Randy Orton, nació en Tennessee en abril de 1980 y es un luchador profesional estadounidense de tercera generación en la empresa WWF (posteriormente WWE) fue donde saltó a la fama y comenzó a ganar notoriedad arriba del ring. En su carrera ha acumulado varios títulos entre los que destacan el WWE Championship, el World Heavyweight Championship o el WWE Intercontinental Championship.

Cartelera de WWE Survivor Series War Games al momento:

Gunther vs The Miz (Campeonato Intercontinental de WWE)

Rhea Ripley vs Zoey Stark (Campeonato Mundial Femenil)

Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn y Randy Orton vs Damian Priest, Finn Bàlor, Dominik Mysterio, J.D. McDonagh y Drew McIntyre (Lucha varonil War Games)

Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi y Becky Lynch vs Bayley, Asuka, Iyo Sky y Kairi Sane (Lucha femenil War Games)

Carlito vs Santos Escobar (Lucha preliminar)

Fuente: Tribuna