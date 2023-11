Tom Brady arremete contra el nivel de la NFL: "Creo que hay mucha mediocridad"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Tom Brady es el de una leyenda en el futbol americano, el exmariscal de campo de equipos como New England Patriots o Tampa Bay Buccaneers logró ganar el Super Bowl en siete ocasiones por lo que su palabras pesan cuando se habla de la National Football League (NFL), liga que ahora criticó debido al nivel actual y que considera ha sido provocado por los cambios que ha tenido.

"Creo que hay mucha mediocridad en la NFL de hoy. No veo la excelencia que veía en el pasado. Creo que la formación no es tan buena como antes, no creo que el desarrollo de jugadores jóvenes sea tan bueno como antes. Las reglas del juego han permitido que muchos malos hábitos se integren en el desempeño del juego", dijo Tom Brady durante su participación en el Stephen A Smith Show lo que causó sorpresa en los aficionados.

"Simplemente creo que, en mi opinión, el producto es menos de lo que ha llegado a ser", agregó el exquarterback, quien explicó que esto cree que se debe también a los cambios en los fundamentos del deporte por lo que criticó algunas acciones que se desarrollan dentro del terreno de juego, mismo del que se retiró apenas hace pocos meses. "Los jugadores ofensivos necesitan protegerse. No depende de un jugador defensivo proteger a un jugador ofensivo.

"Un jugador defensivo necesita protegerse a sí mismo. No lancé el balón a ciertas áreas porque tenía miedo de que un jugador fuera noqueado. Esa es la realidad", explicó el que es ahora uno de los candidatos a integrar el Salón de la Fama de la NFL como uno de los mejores en el deporte. Actualmente, Brady se prepara para tomar su nuevo rol como comentarista en la cadena FOX Sports.

Tras su retiro, también ha destacado su incursión como accionista en diversas franquicias deportivas. Brady adquirió una parte de la propiedad del equipo Las Vegas Aces, conjunto del basquetbol profesional femenil de Estados Unidos que es uno de los más importantes de la Women's National Basketball Association (WNBA). El dueño de las Aces, Mark Davis, fue quien informó de la participación del exmariscal de campo.

En mayo se reveló también que Brady estaba en conversaciones para convertirse en socio limitado del equipo de Las Vegas Raiders, cuyo propietario es Mark Davis, mismo con el que incursionó en la franquicia de basquetbol femenil. De acuerdo con información de los medios estadounidenses, el exjugador realizaría una inversión "pasiva" en el equipo de los "malosos" para incursionar así en la NFL. La última incursión de Brady en una franquicia deportiva, fue en el futbol de Inglaterra, pues se asoció para convertirse en propietario minoritario del Birmingham City.

