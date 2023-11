¿'Chicharito' Hernández se aleja de Chivas? Este es el equipo al que podría llegar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas semanas, Javier Hernández dejo de ser jugador de Los Angeles Galaxy por lo que la incertidumbre sobre su futuro se mantiene. El delantero mexicano no ha anunciado abiertamente si tiene una oferta de algún club, en tanto que volver al futbol mexicano con las Chivas se mantiene como una posibilidad, aunque también lo es que destine su tiempo a la Kings League Américas.

Mientras tanto, ya hay un club que le abre las puertas y es de al Major League Soccer (MLS) por lo que se mantendría jugando en los Estados Unidos si se da la oportunidad. Esto luego de que Héctor Herrera, quien juega en el Houston Dynamo le hablara para que formara parte del club, así lo informó el propio mediocampista mexicano quien dijo llevarse bien con 'Chicharito' con quien compartió cancha en selección nacional.

“Ya le mandé mensajes. Yo me llevo muy bien con el 'Chicharo'. Para mí siempre fue como un ejemplo. Gracias a esa relación que tenemos y a la confianza que él me ha dado, me tomé la libertad de mandarle un mensajito por si quería tomarnos como una opción”, dijo Herrera en una entrevista para el programa Contacto Deportivo 45 de la televisión de Estados Unidos ya aseguró que Hernández no lo descartó.

"Me dijo que le estaba yendo muy bien con su lesión, que pensaba que iba a estar antes de lo esperado y que estaba abierto a escuchar propuestas de cualquier equipo”, mencionó Herrera. Javier Hernández, de 35 años y tenía contrato vigente con el Galaxy hasta el 31 de diciembre de este año y ya se había puesto en duda anteriormente su continuidad, hasta que finalmente se anunció su salida. El 'Chicharito' apenas disputó nueve partidos de la MLS y tres de la US Open Cup.

En total marcó un gol, dio una asistencia y jugó 842 minutos en el presente año. El mexicano padeció una lesión muscular previo al arranque del torneo y su último juego fue el ocho de junio antes de romperse el ligamento cruzado de la rodilla. Tras su salida la Liga MX se puso como una posibilidad para el delantero mexicano, quien durante los pasados mercados de fichajes tuvo algunos acercamientos, según trascendió en la prensa nacional.

Fuente: Tribuna