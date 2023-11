¡Hasta 2024! Lionel Messi ya no jugará más en este 2023 y esta es la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lionel Messi ya no jugará más este 2023, el propio jugador argentino confirmó que tras el partido contra Brasil ya no jugará más este año y será hasta el próximo cuando retome las actividades. Argentina ya no tendrá más partidos en este año, mientras que el Inter Miami ya no juega en los play offs de la Major League Soccer (MLS) por lo que ya terminó su temporada en este año, ya que no juegan conforme el calendario futbolístico.

“Era mi último partido. Tengo tiempo para ponerme bien y arrancar el año con todo. Me voy a preparar para hacer un gran año, con una gran pretemporada desde cero”, dijo el futbolista argentino tras el juego contra Brasil. Cabe recordar que Messi llegó con la temporada ya iniciada con el Inter Miami por lo que no pudo trabajar desde el inicio con el equipo y ahora será una situación diferente además de que tendrá mayor descanso.

El inter todavía no anuncia su calendario de pretemporada, pero podría ser en el mes de febrero cuando disputen sus primeros partidos. Desde Arabia Saudita se mencionó que podrían participar en un torneo amistoso en donde se enfrentarían al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Aunque el equipo estadounidense lo desmintió en un comunicado, horas más tarde borró el escrito por lo que sí podría tomar parte del torneo.

Hacia el final de este año, Lionel Messi padeció una lesión que lo alejó de las canchas en los últimos juegos de la temporada regular en la MLS que incluso amenazaron con la posibilidad de descartarlo para los compromisos en selección, por lo que ahora un descanso le viene bien al argentino para estar listo para la siguiente campaña en el que parece será un año muy cargado para su equipo por los diferentes torneos que tendrá.

Jugó desgarrado

En medio de la euforia por la victoria sobre Brasil, Rodrigo de Paul, mediocampista de Argentina, reveló que Messi jugó desgarrado el partido. "Defendiste a la gente y jugaste desgarrado por nosotros, gracias capitán", escribió el jugador argentino en respuesta a una publicación en Instagram de Leo. El capitán de la albiceleste, previamente había aceptado que había tenido molestias durante el juego.

"Tuve problemas en el aductor y aguanté hasta dónde pude. Creo que algo de lo que me pasó pudo ser por el retraso del comienzo del partido. Calentamos, nos enfriamos cuando nos fuimos a los vestuarios y luego el calentamiento no fue el mismo", dijo a la prensa Messi quien jugó 78 minutos hasta que fue sustituido por Ángel Di María.

