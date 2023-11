Reinaldo Rueda, DT de Honduras, acusa situaciones "delicadas" tras victoria de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La selección de Honduras cayó ante México en la tanda de penaltis y con ello quedaron eliminados de la Liga de Naciones de Concacaf y también de la posibilidad de pasar de manera directa a la Copa América 2024. La derrota fue para ellos controvertida y les dejó la sensación también de que hubo situaciones arbitrales que polémicas que pudieron favorecer a la Selección Mexicana.

En rueda de prensa, el técnico de Honduras, Reinaldo Rueda, acusó que hubo situaciones que más allá de lo visto durante el partido consideró "más delicadas"; sin embargo, no expuso exactamente a que era a lo que se refería y prefirió zanjar el tema, no obstante lamentó la posibilidad de que no hubiera juego limpio y consideró que es una pena ya que no le hace bien al futbol de la región latinoamericana.

"Vine a esta conferencia de prensa por respeto a ustedes. A parte de lo que todos ustedes vieron a la distancia se dieron otras cosas ahí adentro más delicadas que ya no hay tema, otras cosas de respeto al juego limpio y que es una pena por el futbol de Latinoamérica, por todo", dijo el entrenador del equipo hondureño en la rueda de prensa al final del partido en el Estadio Azteca donde cayeron ante México.

Por otra parte, pidió hacer una evaluación del arbitraje en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf). "Creo que hay que hacer una evaluación a nivel de todos por el futuro, la salud del futbol y por la transparencia, ustedes son los que tienen un rol importante, los mismos colegas mexicanos, se podrán evaluar, lo que pasó y dar sus conceptos por el bien del futbol", dijo.

Por otra parte, aunque felicitó a su equipo por el partido realizado, aceptó que el no haber aprovechado las opciones que tuvieron colocaron a Honduras en una situación desfavorable. "Tuvimos dos situaciones claras que hubieran podido cambiar el partido y quizás propiciamos toda esta situación que al final se dio", dijo ante los medios, pero se muestra confiado de consumar su pase a la Copa América.

Ahora Honduras tendrá una nueva oportunidad a través de la vía del repechaje en donde dos equipos más de la Concacaf clasificarán al torneo que se disputará en el 2024. "Habrá que esperar que estos muchachos sigan bien con sus clubes para hacer una convocatoria igual o similar para estos dos juegos que nos posibilite tener una aspiración para estar en la Copa América", expresó.

Fuente: Tribuna