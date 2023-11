¿Christian Horner quiere a Sergio Pérez fuera de Red Bull? Esto dice Lewis Hamilton

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sergio ‘Checo’ Pérez aseguró el subcampeonato del mundo en la Fórmula 1. Sin embargo, los rumores sobre su asiento en Red Bull incrementan y su propio jefe, Christian Horner podría estar involucrado, así lo confirmó el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton sobre las declaraciones del Team Principal de la escudería de las bebidas energéticas sobre el futuro del mexicano.

El piloto británico habló sobre las declaraciones de Christian Horner, quien durante una entrevista con Daily Mail, aseguró que el equipo de trabajo que se encarga de la carrera de Lewis Hamilton lo habían contactado en reiteradas ocasiones para unirse a los toros y concretar su fichaje. El jefe de Red Bull detalló que han tenido diferentes conversaciones e incluso antes de la temporada 2023. Sin embargo, no hubo interés alguno.

Hemos tenido varias conversaciones a lo largo de los años sobre la incorporación de Lewis. Nos han contactado varias veces. Más recientemente, a principios de año, hubo una consulta sobre si habría algún interés. También se reunió con John Elkann (presidente de Ferrari). Creo que hubo conversaciones serias. En Mónaco (en mayo)", aseguró.

Christian Horner, jefe de Red Bull, foto: especial

Sin embargo, Hamilton aprovechó para desmentirlo y dejó claro que ningún miembro de su equipo se ha acercado a Horner sobre su posible fichaje con Red Bull. Por lo anterior, acusó al jefe de la escudería austriaca de ser el encargado de esparcir rumores en el paddock sobre el asiento de Sergio Pérez en la organización campeona de constructores en la máxima categoría del automovilismo.

Realmente no sé de dónde viene esa historia (de querer unirse a Red Bull). Sé que viene de Christian, pero no sé de qué está hablando. Hasta donde yo sé, nadie de mi equipo ha hablado con él. Yo no he hablado con Christian en años", comentó el piloto.

Por otro lado, confesó que ha sostenido conversaciones con Horner, pero ninguna para llegar a Red Bull, por lo que el heptacampeón no dudó en sugerir que el encargado de esparcir el rumor sobre su interés en llegar a Red Bull es el propio Christian Horner "No estoy seguro. Creo que simplemente está agitando las aguas. No tuvimos discusiones confidenciales. Ya conocen a Christian... le encantan este tipo de cosas".

Fuente: Tribuna