VIDEOS: Así fue la accidentada segunda práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.- En la segunda práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi, los accidentes fueron los protagonistas, pues Nico Hulkenberg y Carlos Sainz Jr. los padecieron sobre la pista de Yas Marina. En tanto que Charles Leclerc fue quien lideró la prueba previa al día de la calsificación en un resultado que le da confiaza en busca de lograr el subcampeonato de constructores para Ferrari. Por otra parte, Sergio Pérez tuvo actividad tras ausentarse en la primera.

Fue poco el tiempo en el que los pilotos pudieron tomar parte del circuito, pues se vio interrumpida debido a los accidentes. El primero lo sufrió Carlos Sainz Jr a los ocho minutos de haber comenzado cuando perdió el control de su Ferrari y se fue a estrellar contra el muro. El piloto salió ileso y sobre la pista ondeó la bandera roja que se prolongó por más de 20 minutos lo que afectó a los otros competidores, pero no fue el único accidente.

A Nico Hullkenberg también le costó trabajo lidiar con la pista y se estrelló por lo que una nueva bandera roja apareció, el piloto también salió sin heridas. Al final fue Charles Leclerc quien lideró la práctica, mientras que Lando Norris fue segundo y Max Verstappen, tercero. En el quinto puesto concluyó 'Checo' Pérez quien en la primera práctica no estuvo presente para dar paso a los novatos de la escudería Red Bull y quienes fueron los protagonistas.

Al final de la práctica, Leclerc señaló la importancia que tiene para el la siguiente y última carrera de la temporada en donde su prioridad es el subcampeonato del equipo, mientras que el cuarto lugar en el campeonato de pilotos no le interesa. "Por lo que respecta a la lucha por el cuarto puesto en el Campeonato de Pilotos, no me interesa, pero acabar segundo en el de Constructores estaría bien. Me gustaría que el equipo terminara este fin de semana y la temporada como subcampeón del mundo.

"Hemos tenido una temporada dura, así que todo el mundo se merece acabar la temporada en una buena posición. En cuanto al título de pilotos, sí, si acabo cuarto está bien, y si no, también. Al final lo que me interesa es ganar el título, las demás posiciones no marcan una gran diferencia", dijo Leclerc en palabras recogidas por el portal motorsport. Este sábado seguirá la tercera práctica libre y después la clasificación.

Fuente: Tribuna