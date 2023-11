David Benavidez arremete contra 'Canelo' a unas horas de enfrentar a Demetrius Andrade

Comparta este artículo

Nevada, Estados Unidos.- Mucho se ha especulado con la posibilidad de que David Benavidez se enfrente a Saúl 'Canelo' Álvarez el próximo año, una pelea que el 'Bandera Roja' asegura que ha evitado el tapatío. Ahora, a unas horas de enfrentarse con Demetrius Andrade por título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) arremetió con una fuerte crítica sobre el tapatío.

La crítica más fuerte es que consideró que 'Canelo' busca peleas fáciles. “Para ser honesto, creo que quiere conseguir las peleas más fáciles", dijo Benavidez en palabras a BoxingScene, pero reconoció que su condición de leyenda, como él lo considera, le permite eso. "Realmente no puedo criticarlo por eso. Ha estado trabajando muy duro toda su vida. Es una leyenda. Realmente no puedo hablar mal de él", reconoció.

Por otra parte, consideró también que en caso que se lleve a cabo una pelea entre ambos, es seguro que él será su rival más complicado. "Siento que él sabe que una vez que la pelea se haga conmigo será la más dura que haya tenido en las 168 libras”, explicó. Benavidez podría tener su oportunidad con 'Canelo' si derrota a Andrade esta noche y se siente seguro que podría complicar al tapatío.

Créditos: Instagram @benavidez300

“Es la pelea más grande que se puede lograr. Siento que soy la mayor amenaza para él. Canelo se sale con la suya con los chicos más pequeños, pero yo soy grande y joven y lanzo muchas combinaciones. Tengo hambre de esta pelea”, consideró el 'Bandera Roja'. Será esta noche cuando pueda demostrar algunas de sus habilidades sobre el cuadrilátero, ante un rival qu podría complicarle la pelea.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO David Benavidez vs Demetrius Andrade?

El mexico americano David Benavidez se medirá al estadounidense Demetrius Andrade en uno de los combates más destacados del año en busca del título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea se realizará en el Michelob Ultra Arena, en la ciudad de Las Vegas, Nevada. La cartelera comienza en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México (18:00 horas, tiempo del pacífico) y se podrá seguir en vivo a través de la cadena de paga ESPN y por streaming en Star Plus.

Cartelera completa:

David Benavídez vs Demetrius Andrade (Por el título interino supermediano del CMB)

Hector Luis García vs Lamont Roach (Por el título superpluma AMB)

Subriel Matías vs Shohjahon Ergashev (Por el título superligero FIB)

Jermall Charlo vs Jose Benavidez Jr. (pelea a 10 rounds)

Fuente: Tribuna