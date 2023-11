Julio César Chávez Jr. se defiende de sus críticos en redes sociales y los llama idiotas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde sus inicios en la vida pública como boxeador profesional, Julio César Chávez Jr. se ha visto envuelto en diversas polémicas y una vez más ha dado de qué hablar debido a que ahora se ha defendido de las críticas que ha recibido por parte de sus fanáticos que lo siguen en sus cuentas de redes sociales, por lo que ha decidido levantar la voz a través de un video en donde muestra su descontento.

Recientemente, Chávez Jr. estuvo en la mira de la opinión pública debido a los rumores que lo colocaban en un hospital psiquiátrico; sin embargo, esa versión fue desmentida por su padre y también por él mismo quien apareció en un video. Desde entonces se ha vuelto más activo en redes en donde muestra videos de sus entrenamientos, pero algunos fanáticos lo han criticado por su estado de forma y también por su aspecto.

Instagram @jcchavezjr

Ante esto, el excampeón mexicano decidió responder con un nuevo video en su cuenta de Tik Tok, en donde asegura que no necesita las críticas de los fans a quienes consideró como "idiotas" por no conocer sus otros talentos. "Yo no ocupo un millón de fans para que me vean un millón de gentes, los idiotas que no saben de mis otros talentos", dijo Chávez en un breve video en la red social de origen chino.

Por otra parte, Chávez Jr. asegura estar bien y mencionó que se mantiene con buena mentalidad. "He entendido lo que me han dicho y lo he puesto en práctica y he sabido mediar las cosas, siempre con una mentalidad positiva", dijo en otro de sus videos. Por ahora, ha mencionado que tiene algunos proyectos, pero no ha dado detalles al respecto y quizá pueda volver a subir al ring. Mientras tanto se le ve en sus videos realizando entrenamientos.

La última vez que el mayor de los hijos de Chávez peleó fue en el 2021 cuando se enfrentó a David Zegarra a quien derrotó por decisión unánime. En el pasado llegó a ostentar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo hasta que lo perdió contra Sergio Martínez en la que fue su primera derrota. Actualmente su récord es de 53 victorias, seis derrotas y un empate.

Fuente: Tribuna