VIDEO: Así se encararon Darwin Núñez y Pep Guardiola tras el Manchester City vs Liverpool

Manchester, Inglaterra.- Luego del partido entre el Manchester City y el Liverpool, el técnico Josep Guardiola y el delantero Darwin Núñez vivieron un momento tenso en donde se les vio discutir de forma airada y si no es por la intervención del estratega Jürgen Klopp, quizá hubiera llegado a mayores. Afortunadamente todo quedó en una aparente molestia por parte del delantero uruguayo de los 'Reds'.

Al final del juego, Pep Guardiola y Klopp se acercaron para despedirse, acto seguido aparece Núñez quien aparenta dar la mano al técnico español mientras parece recriminarle algún suceso del partido. En ese momento es separado por su entrenador y a ala distancia se dicen algunas palabras, mientras el delantero trata de escaparse y gesticula con los brazos. Entonces Guardiola busca acercarse, pero es detenido por miembros de los cuerpos técnicos.

Al final no quedó claro el motivo de la discusión, pues Guardiola se recibió al hecho en la conferencia de prensa, pero evitó darle mayor importancia al tema. "Darwin es más fuerte que yo. No ha pasado nada. No es frustración, yo estoy muy contento. Estoy increíblemente contento con nuestra actuación porque después de siete años aquí, sabemos lo bueno que es el Liverpool", dijo a los medios de comunicación.

Ya sobre el partido, el Manchester City y el Liverpool firmaron un empate de 1-1 en el juego más atractivo de al jornada 13 de la Premier League. Erling Haaland abrió el marcador al minuto 27 con lo que llegó a 50 goles y batió el récord al necesitar menos partidos para llegar a esa cifra en la liga inglesa. Mientras que el noruego lo hizo en 48 partidos, el anterior dueño de la marca Andrew Cole, necesitó 65.

El empate llegó en la recta final del partido, fue al minuto 80 que Trent Alexander-Arnold anotó el tanto que necesitaban los 'Reds' para que no se les escaparan todos los puntos. Con esto el City llega a 29 puntos y se mantiene a un punto del Arsenal y Liverpool a 28 unidad, a una del equipo de Manchester. La próxima semana ambos clubes deberán cumplir compromisos internacionales antes de sus partidos de liga.

Fuente: Tribuna