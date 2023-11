'Checo' Pérez se salva de sanción tras comentarios contra comisarios en el GP de Abu Dhabi

Comparta este artículo

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.- La ultima carrera del año para Sergio 'Checo' Pérez pudo haber terminado con un segundo lugar y celebrando en el podio, pero una penalización le costó al mexicano caer hasta el cuarto puesto y quedar fuera de los lugares de honor. El castigo al piloto de Red Bull ocurrió debido a un toque al auto de Lando Norris a quien desestabilizó y sacó por un breve momento del trazado.

Esto de inmediato se puso como investigación por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y más tarde se determinó la sanción de cinco segundos contra el mexicano por su incidente en la vuelta 48. De esta manera quedó fuera del podio lo que provocó la molestia de 'Checo' quien hizo declaraciones en contra de los comisarios de la Fórmula 1. "La verdad es que hay unos incidentes que han sido bastante perores y no ha pasado nada y este incidente sí", dijo Pérez a los medios.

"Es una broma, no tuvimos nada, no están a nivel de la Fórmula 1. Los comisarios son un chiste, no puedo creerlo, han estado muy mal este año, pero esto es un chiste", mencionó molesto. Esto hizo que nuevamente fuera citado por la FIA debido a los comentarios negativos en contra de los comisarios y todo parecía indicar que tendría una grave sanción, pero finalmente no fue así y logró salvarse gracias a una disculpa.

A través de un comunicado, los comisarios expusieron que el piloto mexicano de Red Bull y ellos tuvieron un encuentro en donde expusieron sus argumentos sobre la sanción, así como el mexicano ofreció disculpas que fueron aceptadas. "El piloto se disculpó sincera y genuinamente ante cada uno de los comisarios y explicó que había hecho los comentarios en el calor del momento y que no había tenido en cuenta el hecho de que iban a ser difundidos y el impacto que ello tendría.

"Lamentó que sus comentarios pudieran ofender a alguien o perjudicar al deporte, algo que, según dijo, quería evitar. Los comisarios aceptan sus declaraciones y sus disculpas", se lee en el escrito citado por el diario Marca. Por otra parte, detallaron que existió lo que denominaron una "discusión constructiva" y aunque aclararon que el piloto y su equipo no quedaron de acuerdo, pero Pérez entendió la decisión.

"El incidente en sí también fue revisado en detalle con el piloto y, aunque seguía en desacuerdo con la decisión, declaró que podía entender la perspectiva de los comisarios sobre el incidente", aseguraron. Una vez resuelto este asunto, todo indica que 'Checo' Pérez puede estar tranquilo y sin la posibilidad de recibir alguna sanción.

