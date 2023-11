Ruud Gullit conoce al mexicano 'Gullit' Peña y esta fue su divertida reacción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ruud Gullit fue un futbolista de la selección de Países Bajos que también destacó a nivel de clubes en el Milan de Italia. Sus condiciones ofensivas y de manejo del juego 'hechizaron' a más de un aficionado al futbol y eso incluyó al padre de Carlos 'Gullit' Peña, quien le dio ese apodo por su parecido con el exmediocampista, mismo que lo ha caracterizado a lo largo de su larga trayectoria como futbolista en México y el extranjero.

Sin embargo, Ruud Gullit no sabía muy bien sobre el origen del apodo del mexicano y tampoco conocía muy bien al jugador, hasta que recientemente tuvo un acercamiento y pudo saber de primera mano esta información, lo que provocó que tuviera una divertida reacción al saberlo. Todo ocurrió en una entrevista con Rodrigo Lara para la cadena Paramount Plus en donde aprovecha para hablarle sobre el mexicano. "He escuchado de él", dijo en primera instancia el exjugador.

"¿Pero es su apodo o su nombre?", cuestionó el jugador quien vio la fotografía de Carlos Peña y consideró que tenían un parecido en el cabello, pero aseguró que tendrá que verlo jugar. En un video que Lara le muestra al neerlandés aparece el mexicano enviando sus salidos y contando la historia del sobrenombre. "Saludos, Ruud Gullit. Quiero mandarte un fuerte abrazo de parte de 'Gullit' Peña y agradecerte a ti porque eres ídolo de mi papá y él fue quien me puso ese apodo. Fuerte abrazo desde Siria".

Tras conocer la historia, Gullit agradeció al padre del jugador por considerarlo para llamar así a su hijo. "Quiero agradecerle a su padre por llamar a su hijo Gullit. Espero que sea exitoso y que le vaya bien en su carrera como futbolista, al igual que en su vida personal", dijo el exseleccionado nacional de los Países Bajos en una curiosa situación que quedará para el recuerdo.

¿Qué ha sido del 'Gullit' Peña?

Carlos 'Gullit' Peña se mantiene en activo dentro del futbol profesional y actualmente juega para el Hutten SC de la primera división de Siria. La historia futbolística del mediocampista es la de todo un trotamundos, pues comenzó en el León en donde tuvo el mejor momento de su carrera, fue bicampeón y seleccionado. Más tarde pasó a Chivas y formó parte del Rangers de Escocia, regresó a México para vestir las playeras del Cruz Azul y Necaxa.

Retornó a Europa con el Tychy de Polonia y volvió a su país para vestir la camiseta de Correcaminos para después pasar a jugar al futbol centroamericano donde jugó con el FAS de El Salvador, Antigua de Guatemala y Vida de la primera división de Honduras. Después sorprendió al ser fichado por Al-Dhaid de Emiratos Árabes Unidos y ahora juega en Siria en donde encontró un nuevo reto profesional.

Fuente: Tribuna