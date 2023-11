VIDEO: El golazo de Alejandro Garnacho con el Manchester United que es candidato al Puskas

Comparta este artículo

Liverpool, Inglaterra.- El Manchester United superó 0-3 al Everton en la jornada 13 de la Premier League, pero más allá de la goleada el gran protagonista del encuentro fue el argentino Alejandro Garnacho, quien anotó un espectacular gol para iniciar el camino hacia la victoria. Su tanto fue tan destacado que de inmediato ha sido colocado por los fanáticos como uno de los candidatos al premio Puskas, un galardón que se encarga de premiar al mejor gol del año.

Apenas había comenzado el partido cuando en una primera incursión por parte del Manchester United comenzó desde el costado derecho de Rashford para Dalot quien mandó un centro al área en donde Alejandro Garnacho remató con una espectacular chilena dejando parado al portero Pickford. La afición explotó en el Estadio Godison Park, mientras los propios jugadores no parecían dar crédito a lo que habían visto.

Otra perspectiva del gol de Garnacho. | premierleague.com

Al final del partido, el propio jugador argentino se mostró sorprendido todavía por su gol. "Para ser honesto, no puedo creer el gol. No lo vi entrar, solo lo escuché desde el suelo y pensé '¡Dios mío!' Es uno de los mejores goles que he marcado, quizás el gol de la temporada, aunque sólo estamos en noviembre", mencionó el futbolista argentino en palabras para la página oficial de la Premier League.

Por su parte, el entrenador del Manchester, Erik ten Hag, no dudó en considerarlo como el gol de la campaña. "Probablemente sea el gol de la temporada. También fue la preparación, no solo el final. Fue un buen cambio y éramos dinámicos. Queríamos ser dinámicos y proactivos. Pero déjenme dejar claro el acabado es fantástico", expresó el entrenador neerlandés en la conferencia de prensa posterior.

Tras el gol de Garnacho, el delanteo Marcus Rashford anotó el segundo tano con un penalti al minuto 56. El equipo visitante se llevó tranquilamente el partido y en el minuto 75 apareció Anthony Martial para marcar el tercer tanto tras asistencia de Fernandes. Este resultado coloca al United en el sexto puesto con 24 puntos, a dos unidades de los puestos de competencia europea. En su siguiente partido, se medirán ante el Galatasaray en la Champions League.

Tras su compromiso europeo, se medirán al Newcastle, uno de los equipos que también buscan quedar entre los primeros lugares en Inglaterra. Después de ese partido tendrá un agitado calendario iniciando con los tres juegos como local que le seguirán y cuatro partidos más antes del breve descanso invernal que tendrán.

Fuente: Tribuna