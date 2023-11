Yaquis de Obregón derrota con autoridad a los Charros de Jalisco y barre la serie

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón no tuvieron consideración de los Charros de Jalisco y los derrotaron por 3-10 en el tercer juego de la serie logrando así la barrida. El contundente triunfo es un gran apoyo anímico para los cajemenses que ganaron su primer serie de la segunda vuelta con lo que sueñan con un gran cierre en la temporada regular. Efrén Navarro con dos carreras y dos producidas fue una de las figuras del duelo.

Los Yaquis de Obregón se fueron al frente en la segunda entrada con un doblete productor de Maikel Serrano que se fue por todo el jardín izquierdo y con el que Efrén Navarro puso la primera carrera del juego. Pero en la quinta, Alejandro González con un home run hacia el jardín derecho emparejó la pizarra. Fue en el quinto inning que Efrén Navarro apareció nuevamente, esta vez para remolcar un par de carreras y Gatewood con batazo de sacrificio llevó al plato a Aklinski.

Japhet Amador con un home run de dos carreras acercó a los charros de Jalisco a solo una carrera de distancia en la sexta entrada y se pensaba que sería un juego parejo, pero no fue así. En el séptimo rollo la 'Tribu' definió el partido con seis carreras que dejaron sin opción a los tapatíos. Aklinski remolcó a Córdoba y después con las bases llenas los Yaquis hicieron cuatro carreras más. González hizo la última carrera en esa misma entrada con lo que dejaron tendidos a los Charros que se lleva tres dolorosas derrotas este fin de semana.

Tras el descanso de este lunes, los Yaquis de Obregón se enfrentarán a Sultanes de Monterrey en el primer juego de la serie a partir de este martes 28 de noviembre en un juego que comenzará a las 19:10 horas tiempo del pacífico (20:10 horas tiempo del centro de México). Los juegos dos y tres serán el 29 y 30 de este mes. Mientras que Charros buscará sumar una victoria ante los Mayos de Navojoa con lo que buscará escalar lugares en el standing.

En otros resultados del día, los Sultanes de Monterrey se impusieron por 2-1 a los Tomateros de Culiacán en la primera serie de la Liga Mexicana del Pacífico que se disputa en Saltillo. Mientras que los Cañeros de Los Mochis vencieron por 7-0 a los Algodoneros de Guasave. En otro frente, los Águilas de Mexicali se impusieron por 2-0 a los Naranjeros de Hermosillo. Mientras que los Mayos de Navojoa iban perdiendo de forma parcial por 2-8 ante Venados de Mazatlán.

Fuente: Tribuna