Cristiano Ronaldo acepta que no hay penalti en una jugada y da muestra de fair play (VIDEO)

Riyad, Arabia Saudita.- Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar en su paso por el Al Nassr, ahora en una jugada que muchos han considerado como de fair play, pues el delantero aceptó en una acción en du favor dentro del área que no había sido falta y por lo tanto no había penalti, situación que le ha ganado los elogios de un sector de la afición internacional, pero también las críticas de otros tantos.

El Al Nassr enfrentó al Persépolis de Irán en partido correspondiente a la jornada cinco de la Champions League de Asia cuando apenas al minuto uno ocurrió una jugada en donde Cristiano Ronaldo va por el balón dentro del área y parece ser derribado por un defensa, de inmediato el árbitro del partido marca el penalti; sin embargo, el portugués se levanta y busca al árbitro para mencionarle que no lo habían tocado y debía reconsiderar su decisión.

En las imágenes de televisión se observa como Cristiano se busca al árbitro y le señala con la mano que no. Al final, el árbitro con la ayuda del VAR, descarta también la falta y ya no hay nada. En al repetición se observa como el delantero del Al Nassr se cae y el defensa que se barre no alcanza a tocarlo por lo que al parecer el jugador se cayó ante la inercia. Pese a la acción del capitán del equipo árabe, fue criticado por un sector de los fans.

Mientras que unos señalaron que se dejó caer y que en un principió trató de engañar al árbitro, otros aplaudieron que aceptara que en la jugada no había falta. Al final ese penalti pudo haber marcado la diferencia para el Al Nassr, pues el juego quedó igualado sin goles. Tras esa jugada el partido se vio condicionado para los locales por la expulsión a los 17 minutos de Ali Lajami por lo que casi todo el encuentro lo jugaron en desventaja.

Al Nassr se mantiene unvicto en el Grupo E de la Champions League asiática con cuatro triunfos y un empate que lo llevan a tener 13 puntos y es el primer lugar del sector. En segundo puesto está el Persépolis con ocho unidades, mientras que Al Duhail de Qatar y el Istikol de Tayikistán se encuentran en el tercero y cuarto puesto de la tabla. En este torneo los primeros lugares avanzan de manera directa a octavos de final y los mejores segundos completan esa fase.

Con solo una jornada por disputarse, el pase del equipo árabe esta asegurado. En otros resultados del día, Sharjah perdió 0-2 con Al Sadd, Nasaf derrotó 3-1 a Al Faisaly, mientras que Al Ittihad derrotó de visita 1-2 al AGMK. En otro frente, el Sepahan ganó 1-0 a Al Quwa Al Jawiya, mientras que Al Duhail venció 2-0 a Istikol.

