Diego Simeone elogia a Santiago Giménez previo al Feyenoord vs Atlético de Madrid

Rotterdam, Países Bajos.- Santiago Giménez tendrá su primer partido ante el Atlético de Madrid, luego de perderse el primero por la suspensión, por lo que ahora las esperanzas de su equipo están puestas en él para poder hacer daño a los españoles, mientras que del otro lado muestran preocupación por enfrentarlo, pues reconocen que se trata de un jugador peligroso dentro del área y que puede marcar diferencia para su equipo.

Diego Simeone, entrenador del Atlético, reconoció que Giménez es un delantero de peligro. “Es un jugador importante para nuestro rival, un delantero con gol, buen posicionamiento, mucha fuerza y que está bien ubicado casi siempre cuando el equipo progresa en ataque”, señaló el estratega argentino en conferencia de prensa sobre el jugador mexicano que se encuentra entre los goleadores más destacados en Europa con 18 goles anotados en las competencias en que ha participado.

Por otra parte, el técnico del Feyenoord, Arne Slot, no dudó en restarle presión a su futbolista de cara al partido tan importante de esta semana y resaltó también la confianza que tiene ahora Giménez, tras su gran participación el fin de semana en donde marcó tres goles. Ahora buscará seguir anotando en la Champions League, torneo en el que ya se hizo presente en esta temporada con un doblete a Lazio.

"Es igual de importante como cualquier otro jugador. Nosotros como equipo creamos ocasiones y si tenemos a un delantero como Santiago con la confianza que tiene después de haber marcado tres goles el fin de semana", dijo Slot en su intervención previa al partido de este miércoles. El Feyenoord deberá seguir sumando puntos en busca de asegurar su clasificación a la siguiente instancia del torneo.

¿A qué hora y dónde ver Feyenoord vs Atlético de Madrid?

Feyenoord recibe al Atlético de Madrid en su estadio en Rotterdam en un partido crucial para sus aspiraciones de clasificar, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League. El encuentro se jugará a las 14:00 horas tiempo del centro de México (13:00 horas tiempo del pacífico) y éste podrá seguirse a través de la señal de paga de TNT Sports y por vía streaming de pago por HBO Max.

