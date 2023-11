DT de Necaxa Femenil, Jorge Gómez, descarta acusaciones de supuestos comentarios misóginos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El entrenador de Necaxa Femenil, Jorge Gómez, fue señalado por la exauxiliar técnica del equipo Rosa Hernández, quien a través de sus redes sociales, acusó al estratega de haber realizado comentarios machistas, además de que cuestionó sus métodos como responsable del equipo; sin embargo, el técnico de las 'Centellas', aseguró que dichas acusaciones son falsas.

En su solicitud de derecho de réplica el director técnico Jorge Gómez aclara lo siguiente:

"El pasado 7 del presente mes de noviembre, fui objeto de señalamientos directos por parte de una persona con la que coincidí en el desempeño de algunas actividades profesionales en el periodo que comprendió del mes de diciembre del año 2021, al mes de mayo del presente año 2023; señalamientos realizados a través de publicaciones en redes sociales en las que menciona falsas acusaciones en cuanto a supuestos dichos misóginos de mi parte en el desempeño de mi trabajo.

"Dichas acusaciones, que fueron notoriamente realizadas con malicia, impactaron de manera significativa a mi persona, al viralizarse en diversas redes sociales, resultando en notas publicadas por medios de comunicación a nivel nacional, siendo replicada en dichos espacios informativos sin realizar una verificación de la información, siendo solamente un dicho doloso y mal intencionado. Ante estas publicaciones, niego rotundamente las acusaciones a mi persona que, al difundirse de manera exponencial en espacios de opinión pública, impactan mi integridad y desarrollo tanto personal como profesional.

"Quiero aclarar que nunca, a lo largo de mi carrera profesional, he realizado comentarios despectivos sobre la capacidad de las mujeres para ocupar puestos Directivos; como tampoco he cuestionado las habilidades profesionales de mujer alguna, ni mucho menos, manifestado que una mujer haría todo mal por el solo hecho de serlo. De hecho, durante el tiempo que coincidí en labores profesionales con la persona que ha incurrido en dichas acusaciones, nunca recibí quejas formales de su parte, ni de ninguna otra persona hacía con el desempeño de mi función profesional. Por lo que dichos señalamientos y contradicciones de dichas publicaciones que han continuado a la fecha, muestran claras intenciones de afectar a mi persona.

"Hasta hoy, en veinte años de carrera en el fútbol profesional, diez de ellos los he dedicado a impulsar, apoyar y trabajar arduamente el desarrollo del fútbol femenil en México. Durante este recorrido he colaborado junto a un gran número de mujeres destacadas, líderes, emprendedoras y visionarias de este deporte, con quienes he vivido un proceso de aprendizaje y crecimiento colectivo para el avance integral del fútbol femenil.

"Quiero expresar mi agradecimiento a las Directoras Deportivas, Directoras Técnicas y jugadoras tanto de la Liga MX Femenil como fuera del entorno profesional, que se han comunicado conmigo para brindar su apoyo y solidaridad frente a las falsas acusaciones y la falta de veracidad de los hechos previamente mencionados que fueron difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

"Finalmente, es importante mencionar que no he realizado declaraciones previamente, debido a que mis asesores legales y yo estamos evaluando las acciones a tomar frente a los daños causados a mi persona. A título personal, quedo abierto al diálogo ante cualquier espacio con el fin de establecer veracidad y contexto de cada uno de los hechos mencionados. Reitero mi compromiso para seguir impulsando el desarrollo y crecimiento del futbol femenil en México, así como con todas las destacadas Mujeres con las que he tenido y tendré el gusto y el honor de seguir colaborando en este deporte".

Fuente: Tribuna