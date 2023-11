Mexicano que jugó en América y Pumas se proclama campeón en el futbol de Sudamérica

Comparta este artículo

La Paz, Bolivia.- Pasó por América y Pumas, pero al final no encontró la manera de seguir en el futbol mexicano, por lo que decidió tomar una nueva oportunidad en el futbol de Sudamérica en una apuesta que le ha salido bien a este futbolista mexicano que este semestre ya presume su primer título en el extranjero. Se trata de Leonel López, mediocampista que se proclamó campeón con el The Strongest de Bolivia.

López inició su carrera en la primera división de México con el club León, equipo con el que se proclamó campeón del torneo Clausura 2023. Tras su paso por el club esmeralda, pasó más tarde a Toluca y en un breve préstamo al América, pero fue en los 'Diablos Rojos' en donde mostró su mejor versión, lo que llamó la atención de los Pumas que no dudaron en firmarlo en el 2020. No obstante, no pudo destacar como se esperaba y su nueva opción llegó en la frontera por lo que se unió a Tijuana.

En Xolos disputó un partido, pero no convenció al cuerpo técnico por lo que nuevamente buscó otra oportunidad en el futbol profesional, misma que encontró en el futbol de Bolivia con The Strongest al que llegó en julio de este año. López tuvo un buen torneo en donde disputó 10 partidos, anotó dos goles y dio una asistencia con lo que contribuyó a que su equipo se proclamara campeón del futbol boliviano.

Créditos: Instagram @leolg10

"Somos campeones gracias a Dios va para toda la gente que siempre estuvo conmigo a los que confiaron en mi y también a los que no porque me han hecho mas fuerte vamos club Strongest", escribió el jugador en su cuenta de Instagram en donde acompañó con las imágenes en donde sostiene la copa en compañía de su familia. Para su carrera profesional se trata del segundo título de liga que consigue.

The Strongest aseguró el título al empatar 1-1 contra Always Ready en el Estadio Fernando Siles. El resultado les otorga el campeonato y rompe con una importante sequía de siete años sin lograr el título en la primera división boliviana por lo que este logro ha sido ampliamente celebrado por sus aficionados. Cabe resaltar que no se había dado el caso de que un equipo se proclamara campeón antes de terminar el campeonato.

Fuente: Tribuna