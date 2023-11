¿Qué pasa con Julio Urías? Este podría ser el castigo definitivo que recibiría en la MLB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La incertidumbre por el futuro de Julio Urías se mantiene en vista de que todavía no existe una resolución oficial por parte de la Major League Basseball (MLB) ante el caso de violencia doméstica por el que fue detenido en septiembre pasado y que lo alejó del diamante des entonces. Ahora tras la finalización de la temporada se confirmó su paso a la agencia libre como estaba previsto para finales de este año, aunque ahora sin la posibilidad de obtener un jugoso contrato con Los Angeles Dodgers.

Urías se mantiene oficialmente bajo licencia administrativa y aunque en teoría cualquier equipo podría interesarse en sus servicios como agente libre, la propia MLB no asegura que pueda lanzar en el 2024. La decisión definitiva de la liga se ha prolongado debido a que ante la justicia su caso no ha avanzado. Fue a finales del mes de septiembre cuando tenía prevista una audiencia en Los Ángeles, misma a la que no se presentó debido a que su caso seguía en revisión por parte del juez.

En su momento se informó que la justicia angelina estaba recabando todas las pruebas posibles debido a que su caso era reincidente. Entonces se consideró aplazar la audiencia y no se ha conocido una fecha concreta para que se realice. Ante esto el panorama luce complicado para el mexicano, quien podría enfrentar una suspensión severa en las Grandes Ligas. Según el periodista estadounidense Jim Bowden, Urías sería uno de los elementos que recibiría un castigo ejemplar.

"Julio Urías, de los Dodgers y Wander Franco, de los Rays, recibirán largas suspensiones luego de revisiones de sus respectivos casos que los hacen inelegibles para jugar beisbol de Grandes Ligas en 2024?, dijo Bowden en The Athletic. Ya que el culichi es un caso reincidente de violencia doméstica podría recibir un castigo de hasta dos temporadas, pues su caso es similar al de Trevor Bauer quien también transgredió la Política Conjunta sobre Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso de Menores.

El caso de Bauer lo llevó a ser relegado y lo dejó sin la posibilidad de que un equipo de Grandes Ligas le diera una oportunidad por lo que tuvo que seguir su carrera fuera de Estados Unidos. Así llegó a la liga de Japón. Si la resolución de la MLB es similar para Urías, el mexicano podría entonces tener que enfrentar un escenario similar y buscar un sitio donde seguir en activo y después tratar de volver a los primeros planos del beisbol.

Fuente: Tribuna