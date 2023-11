André Gignac 'revela' que 'Chicharito' Hernández regresará a las Chivas y jugará contra él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la incertidumbre por el futuro del futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, el delantero de Tigres, André Gignac, dio la sorpresa al 'revelar' el nombre del equipo en el que jugará el atacante a partir del próximo torneo. Según el goleador se encontrarán como rivales, pues dijo que el exjugador del Manchester United volverá a las Chivas, club en el que se formó como futbolista.

Todo ocurrió en vivo en un live en la cuenta de Twich de 'Chicharito' quien se reunió para platicar con varios futbolistas y exfutbolistas por su proyecto de la Kings League Américas en donde el goleador histórico de la Selección Mexicana es uno de los presidentes, cuando el justo mencionaba que había jugado contra Oribe Peralta quien se encontraba presente en ese momento y entonces Gignac interrumpió para mencionar que ahora jugaría contra él.

"Bueno, ahora que vas a regresar a Chivas vas a jugar contra mí, wey”, dijo Gignac para de inmediato desatar las risas nerviosas de Hernández quien amenazó con terminar la transmisión. "Hijo de la chin... ya me pusieron ahí. Bueno se acaba el stream", dijo el delantero mexicano. Incluso, en tono de broma, el jugador de Tigres dijo que le iba a meter un codazo cuando se encontraran en algún tiro de esquina.

No obstante, 'Chicharito' no aseguró su regreso y trató de explicar como resolverá su futuro. “Todavía no sé, André a dónde voy a ir. Primero hay que ver el país y todo”. Ante esto, Gignac aconsejó a Javier Hernández sobre las características que debería tener el equipo al que deba ir, poniendo por delante su comodidad en el vestuario y le recordó que Tigres tiene lo mejor para un futbolista.

“Lo mejor para ti, hermano. Que disfrutes un vestidor, que disfrutes una afición. Pueden decir lo que quieran, pero yo tengo a la mejor pinche afición, hermano. Te lo juro. Nosotros, es bien cabrón en el estadio”, comentó Gignac sobre los Tigres. En los próximos días, Hernández podría definir su futuro como futbolista si es que decide continuar en el balompié profesional que ofertas puede llegar a tener.

