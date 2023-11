Exclusiva: Juan Francisco Estrada, el 'Gallo' mexicano que intentará desafiar al 'Monstruo' en 2024

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Juan Francisco Estrada es hoy en día el único pugilista campeón mundial que tiene Sonora; y no solo eso, ya que el famoso ‘Gallo’ se encuentra en la elite del boxeo, siendo uno de los 10 mejores peleadores libra por libra, pero su gran legado dentro del deporte de los puños podría agrandarse aún más, cuando en el 2024 intente desafiar al noqueador sensación y también considerado uno de los mejores del mundo, Naoya Inoue.

A pesar de contar con el título mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, y el The Ring Magazine que lo acreditan como el mejor de la división, desafortunadamente el nacido en Puerto Peñasco no tuvo actividad boxística este 2023, y eso fue debido a las injusticias que está viviendo en el gremio, y es justamente por eso que tomará el reto de subir hasta dos divisiones para enfrentar al japonés que se mantiene invicto como profesional.

Más allá del reto que significaría Inoue, no cabe duda que la batalla más difícil que tendrá el mexicano es contra el otro ‘monstruo’ intangible que está detrás como lo es el negocio, ese mismo que no han podido vencer los pesos pequeños, a pesar de las grandes leyendas que han habituado en las categorías menores.

Estrada tiene en la mira al japonés

La última vez que Estrada subió al ring fue el 3 de diciembre del 2022, cuando derrotó por decisión unánime al gran Román ‘Chocolatito’ González. Cuando parecía que esa victoria lo iba a mandar a los ‘cuernos de la luna’, resultó todo lo contrario. Ya que pese a ese gran esfuerzo y poner a México en lo más alto del deporte, los promotores minimizaron el logro, dándole un trato desigual, queriéndole pagar bolsas muy por debajo de lo que merece.

Desgraciadamente, por partes de promotores o motivos fuera de mí, no tuve actividad. Tenía pactada una pelea el 31 de diciembre contra Ioka para unificar los títulos, pero no se concretó, porque la verdad, pagaban poquito”.

“Vengo de ganarle a Román González, que era de los mejores del mundo y me quieren pagar la mitad de lo que gané en ese combate, la verdad no es justo. Estamos viendo si cambiamos de promotor o hacemos algo, para que nos paguen lo que nos merecemos”, comentó el campeón mundial en exclusiva para Tribuna.

Dejar un antes y un después

Estrada que se coronó campeón mundial por primera vez en el 2013, cuando derrotó al filipino Brian Viloria, desde entonces ha tenido una carrera completamente histórica; siendo doble campeón mundial en diferentes categorías. Aunque en la trilogía que tuvo con Román González, el ‘Gallo’ pudo llegar casi al millón de dólares, lo cierto es que la postura que está tomando hoy en día, no son para beneficiarle a él, sino para dejar un antes y después en el boxeo; para que el púgil peso chico también se le pueda dar una gran bolsa.

“Desde la ‘Chiquita’ González contra Michael Carbajal, un boxeador peso mínimo no ha ganado un millón de dólares. Nos deben de pagar más, ojalá entiendan eso los promotores, no lo digo por mí. A pesar de todo, contra Román sí me pagaron muy bien, pero hay otros boxeadores muy talentosos que merecen un gran cheque, y por esos también ando peleando”.

No descarta trilogía

Hace un par de semanas, Carlos Cuadras se ganó nuevamente la oportunidad de enfrentar a Juan Francisco Estrada por el título absoluto supermosca del Consejo Mundial de Boxeo al imponerse por decisión a Pedro Guevara. El ‘Gallo’ quien en dos ocasiones ha derrotado al ‘Príncipe’, tiene otras prioridades en el mundo del deporte como enfrentar a Inoue o bien unificar los títulos sus coronas. Pero a pesar de tener trazados esos caminos, el sonorense entiende que el boxeo es un negocio, así que no descarta volver a medirse ante Carlos Cuadras.

“No le saco la vuelta a Carlos Cuadras, sé que ganó la oportunidad de volver a enfrentarse conmigo, en dado caso de que se haga esa pelea, adelante, yo quiero regresar en febrero y si primero es enfrentar a Cuadras, no pasa nada, las trilogías entre mexicanos siempre son garantía, entonces sería una contienda interesante para volver al ring”, puntualizó.

Fuente: Andrey Elias/ Tribuna.