Santiago Giménez rompe el silencio tras su autogol en la Champions League

Rotterdam, Países Bajos.- El delantero mexicano Santiago Giménez tuvo una mala noche al anotar el autogol que sentenció la eliminación del Feyenoord en la Champions League, situación que dejó dolido al mexicano tanto por la eliminación como por su desempeño. El atacante consideró que podrían haber logrado más y resignado ahora se enfocará en jugar los torneos que les quedan.

"Obviamente, un sabor amargo, nos pega mucho, porque pensábamos que estábamos para grandes cosas. Es doloroso quedar eliminados de la Champions, pero, como digo, hay que ver para adelante, tratar de animar a los compañeros y tratar de pensar en lo que viene", dijo Giménez en declaraciones para la cadena TNT Sports. Ahora se enfocarán en la Europa League que dijo no es un torneo menor, además de que destacó que el fin de semana tienen u juego crucial contra el PSV.

"Tampoco la Europa League es algo chico. El sábado también nos enfrentamos a otros gran equipo, que es el PSV. A pesar de la derrota hay que salir con la cabeza levantada", agregó el futbolista mexicano. Respecto a su autogol de esta noche, el mexicano dijo que asume la responsabilidad de lo ocurrido en un partido que consideró complicado tanto para él como para el equipo y lo toma como aprendizaje.

"Fue un partido bastante cerrado, ellos cierran líneas y por dentro no hay espacios. Tuve mi chance, me tocó fallar, me tocó hacer autogol y tomo responsabilidad. Fue un partido complicado para mí y para el grupo, pero vamos a tener más partidos de éstos y tener que aprender para después", dijo Giménez. El Feyenoord estaba obligado a ganar el partido para seguir con vida en el grupo y definir todo en la última jornada.

Todavía un empate podía darles esperanzas, pero la derrota no era una opción. Finalmente el marcador de 1-3 en favor del Atlético de Madrid, además de la victoria de la Lazio sobre Celtic propiciaron su eliminación. Al quedar terceros de su grupo jugarán la fase final de la Europa League, para ello tendrán que superar primero una fase de playoff y si ganan jugarán los octavos de final hasta seguir superando las otras instancias.

Para Santiago Giménez esta fue su primera Champions League, misma en la que disputó solo tres partidos y anotó dos goles. En el último juego de la jornada jugarán contra el Celtic de Escocia en donde el mexicano podrá sumar más minutos. Cabe recordar que se perdió los primeros dos partidos del torneo debido a que cumplió con una suspensión por un castigo durante la Europa league pasada.

