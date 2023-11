¡Aaron Rodgers está de regreso! El mariscal de los New York Jets volvió a las prácticas

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El mariscal de campo de los New York Jets, Aaron Rodgers, está cerca de regresar y por lo pronto ya formará parte de las prácticas del equipo. Desde este día volverá a realizar entrenamientos limitados como parte de la ventana de prácticas de 21 días que tendrá antes de incorporarse de lleno a la temporada del equipo por lo que podría estar listo antes de la Navidad si todo sale como se espera.

Rodgers fue la gran apuesta de los Jets para esta campaña, pero para su mala suerte quedó fuera apenas en el primer partido de la temporada por una rotura del talón de Aquiles del pie izquierdo. Debido a la gravedad de la lesión, las posibilidades de verlo de nuevo este año parecían mínimas, pero tras ser sometido a una cirugía innovadora y su tratamiento de recuperación, lo acercaron a volver antes de lo que se hubiera pensado.

"Todo este tiempo he dicho lo que me gustaría hacer en cuanto a rehabilitación. Neal, mi médico Neal ElAttrache, realizó una cirugía más nueva e innovadora. Le pregunté si podíamos llevarla, si podíamos llevarla más allá de los protocolos normales. Sólo quería hacer las cosas más rápido, más inteligente, pero más rápido. Se trata simplemente de ser inteligente con la rehabilitación y esforzarme tanto como pueda y luego dar marcha atrás en los días en que no me siento bien", dijo el quarterback sobre su tratamiento en palabras para la web del equipo.

La evolución de Rodgers ha sido paulatina, pues de ser sometido a cirugía el pasado 14 de septiembre pasó a hacer trabajos suaves en el campo para la Semana 9 lo que hizo pensar en un regreso cercano. Ahora el equipo neoyorquino tendrá hasta el 20 de diciembre para reactivarlo. Es así que después de estos 21 días, Rodgers podría estar listo para la Semana 16 en contra los Washingon Commanders en el MetLife Stadium.

Estas son buenas noticias para el equipo y sus aficionados que habían puesto sus aspiraciones de la temporada en el que fue elegido cuatro veces como el jugador más valioso de la temporada. Por otra parte, también podrían contar pronto con otros elementos, pues los Jets abrieron la ventana de práctica para el capitán de equipos especiales Justin Hardee y para Wes Schweitzer.

Hardee se lastimó el tendón de la corva en la Semana 5 en Denver por lo que fue colocado en la lista de lesionados el 14 de octubre. En tanto que Schweitzer sufrió una lesión en la pantorrilla durante el juego de la Semana 8 contra los Giants y fue colocado en la lista el 31 de octubre. Ahora también podrían estar a punto de volver y sumar al equipo de cara al cierre de la temporada regular.

