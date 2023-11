Daniela Mejía, luchadora mexicana, denuncia a Luis Cervantes por violencia doméstica

Comparta este artículo

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Los casos de violencia doméstica pueden ocurrir sin importar el estrato social, género o carrera en la que se desempeñe cada persona, un ejemplo de ello es el ocurrido con la deportista Daniela López Mejía, quien es conocida por ser una luchadora mexicana que recientemente reveló que es víctima de violencia doméstica a manos de su expareja, un sujeto identificado como Luis Pedro Cervantes, especialista en artes marciales mixtas.

De acuerdo con declaraciones brindadas por la mujer, de 25 años, ya acudió con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y levantó la denuncia, hecho que ocurrió el pasado lunes, 27 de noviembre, luego de que el padre de su hija, quien es propietario del gimnasio Consciencia Muay Thay Boxeo y MMA, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, la agredió físicamente en frente de su hija: “Estas cosas sí pasan; no las normalicemos”, declaró la fémina a través de sus historias y publicación en Instagram.

Daniela reveló que su expareja la golpeó a tal grado en el que le fracturó la nariz, así como también le dejó varias partes del rostro hinchadas y con notables hematomas; dichas imágenes fueron publicadas por la deportista en Instagram, puesto mencionó que había optado por romper el silencio, sobretodo porque pensó que ella nunca pasaría por este tipo de situaciones: “Lo que me hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí (…) lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”.

Fotografía de Daniela López Mejía mostrando sus heridas

Créditos: Instagram @danielalopezmejia_

Cabe señalar que, el hecho de que López compartiera lo que le ocurrió, a través de redes sociales, significa un cambio notable en su comportamiento, porque ella no es del tipo de personas que suele compartir su vida privada en sitios como Instagram, Twitter, TikTok o YouTube, a diferencia de otros artistas y deportistas, este hecho fue señalado por la propia Daniela, quien aclaró que tomó esta decisión porque no sabía qué hacer.

“Muchas gracias por sus mensajes, por sus palabras de apoyo, de aliente, me ayudan muchísimo, no me siento sola. Suelo mantener mi vida privada, no suelo publicar lo que pasa, pero estaba muy asustada, no sabía qué hacer, cómo reaccionar", declaró la deportista

Daniela López Mejía denuncia violencia doméstica

Créditos: Instagram @danielalopezmejia_

En el mismo mensaje, Daniela reveló que, pese a lo grave que lucían las marcas en su rostro, ahora se encontraba “a salvo”, puesto lo único que necesitaba es que bajara la inflamación de su ojo y sanar su nariz. Asimismo, la fémina envió su agradecimiento a sus cientos de seguidores, quienes le enviaron mensajes positivos y la apoyaron luego de haber sufrido una experiencia tan complicada como puede ser un caso de violencia intrafamiliar.

