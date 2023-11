DT del Feyenoord lanza dura crítica a Santiago Giménez luego de sus fallas en Champions

Comparta este artículo

Rotterdam, Países Bajos.- Contra el Atlético de Madrid en la Champions League, Santiago Giménez tuvo uno de sus peores partidos en el Feyenoord desde que llegó al club, situación que no pasó desapercibida para el entrenador Arne Slot quien señaló una de sus grandes fallas frente a la portería colchonera durante el juego que les costó la eliminación en la por lo que consideró que debe seguir mejorando.

"Tuvo una gran oportunidad para marcar, justo antes del 0-2. Momentos como ese son decisivos en un partido como éste; y contra el Atlético de Madrid nunca tienes muchas oportunidades", señaló Slot en referencia a la jugada más clara que tuvo en donde recibió un pase desde la izquierda hacia el centro del área y en donde hizo bien el movimiento en diagonal, pero en el momento del remate no conectó bien el balón permitiendo que Oblak se quedara con la pelota.

Slot recordó que como delantero debe aprovechar sus opciones por lo que demostró que aún le falta crecer. "Debes aprovechar todas las oportunidades que se te brindan. Santiago Giménez todavía necesita mejorar y crecer", dijo en conferencia de prensa. Aunque por otra parte, mencionó que le falta de experiencia en partidos de alto nivel como el de el día de ayer y mencionó su intención de acercarle el balón en los cambios.



"Tiene sólo 22 años y no ha jugado muchos partidos así, aunque marcó dos goles ante la Lazio. Intentamos acercarle más jugadores en la segunda parte, pero no conseguimos el resultado deseado". Para Santiago Giménez esta fue su primera Champions League, misma en la que disputó solo tres partidos y anotó dos goles. En el último juego de la jornada jugarán contra el Celtic de Escocia en donde el mexicano podrá sumar más minutos.

Cabe recordar que se perdió los primeros dos partidos del torneo debido a que cumplió con una suspensión por un castigo durante la Europa league pasada. El jugador ya se ha expresado al respecto de sus errores en el partido y asumió la responsabilidad de sus fallas. Además de no poder marcar frente a la portería 'colchonera' también anotó un autogol que sentenció la eliminación de su equipo.

"Fue un partido bastante cerrado, ellos cierran líneas y por dentro no hay espacios. Tuve mi chance, me tocó fallar, me tocó hacer autogol y tomo responsabilidad. Fue un partido complicado para mí y para el grupo, pero vamos a tener más partidos de éstos y tener que aprender para después", dijo después del encuentro.

