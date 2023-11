Hirving Lozano sale lesionado y recibe mala noticia en victoria del PSV en la Champions

Comparta este artículo

Sevilla, España.- El PSV Eindhoven dio la sorpresa al ganar por remontada al Sevilla por 2-3, cuando los españoles tenían una ventaja de dos goles. La buena noticia no fue total, pues los neerlandeses perdieron al mexicano Hirving Lozano quien tuvo que abandonar el partido antes de lo considerado debido a una lesión a poco de que terminara la primera mitad del partido en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El equipo neerlandés se encontró abajo en el marcador desde el minuto 24 cuando Sergio Ramos anotó el gol tras un centro al área en un balón parado que alcanzó a tocar con el pie. Después, al minuto 38, el Sevilla encontró en un contragolpe la posibilidad del segundo tanto pero el tanto fue anulado. Poco después llegó la opción para Hirving Lozano quien en contragolpe se acercó hasta el área rival pasó al centro y se abrió espacio para rematar.

Sin embargo, el tiro de 'Chucky' Lozano fue detenido por Dmitrovic y enseguida el mexicano se tiró por lo que tuvieron que entrar las asistencias que determinaron que no podía continuar. Es así que tuvo que ser sustituido y de momento no se sabe de forma precisa el alcance de la lesión, no obstante, pase lo que pase se perderá el partido ante el Arsenal de la última jornada ya que fue amonestado al minuto 33.

Es la segunda tarjeta amarilla de Lozano en el certamen por lo que por suspensión se perderá el crucial juego en busca del pase, gracias a que el resultado de hoy le permitió seguir con vida. Apenas comenzó la segunda mitad cuando En-Nesyri recibió un pase elevado de Acuña que el delantero marroquí picó por encima de la salida del portero con lo que aumentaron su ventaja. El Sevilla se quedó con diez hombres tras la expulsión de Ocampos al 66' y comenzó la remontada.

Al minuto 68', Dest mandó un centro al área donde Ismail Saibari remató de derecha para vencer al portero aún sin ver a la portería. Ya se jugaban los minutos finales cuando llegó el gol del empate al minuto 81 con un autogol de Nemanja Gudelj tras un tiro centro que iba a pasearse por la línea, pero en el recorrido el serbio la mandó al fondo. Ya en el último minuto, Ricardo Pepi le dio la vuelta con un tanto de cabeza.

Con este resultado, Arsenal es líder con nueve puntos, seguido del PSV con ocho unidades, mientras que Lens es tercero con cinco y el Sevilla quedó último con solo dos puntos que los dejan fuera. Al equipo neerlandés solo le faltaría sumar un punto para asegurar su pase, mientras que los franceses necesitan ganar y esperar que los 'Granjeros' pierdan para poder aspirar a clasificar como segundo lugar del Grupo B.

