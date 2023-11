Tigres sufre la baja de André Gignac para el partido de cuartos de final contra Puebla

Comparta este artículo

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- El delantero francés André Gignac quedó fuera de la convocatoria de Tigres para afrontar el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX ante el Puebla, por lo que el equipo tendrá una sensible baja de cara a la fase final. El goleador no formará parte aunque ya recibió el alta médica para poder regresar a las canchas, pero los felinos parece que no lo arriesgarán.

El delantero francés seguirá trabajando para ponerse a punto y estar cien por ciento recuperado de cara a la fase final. "Le informamos a nuestra afición que André-Pierre Gignac ya está listo médicamente pero no hará el viaje a Puebla para continuar con su readaptación y acondicionamiento físico", informó Tigres en un comunicado durante la tarde de este miércoles previo al viaje del equipo a Puebla.

Ante la baja de Gignac, Luis Quiñones mencionó en conferencia de prensa que cuentan con un plantel grande para hacer frente a la ausencia del delantero por lo que no se mostró preocupado. “Es un plantel grande, con muchos jugadores, entre todos podemos hacer parte del 11 titular, para eso trabajamos en el día a día, confío plenamente en mis compañeros, tanto en André como en todos, no tenemos dependencia, somos un grupo que nos hacemos fuertes siempre.

“Estamos mentalizados en hacer un buen partido contra un gran rival en una cancha súper difícil y demostrar por qué estamos defendiendo esta camisa que he defendido tantos años y hemos logrado cosas importantes”, declaro el futbolista ante los medios. El lugar de Gignac posiblemente será ocupado por Nicolás Ibáñez quien iniciaría como titular. El delantero ha cumplido cuando ha iniciado, como en aquel juego ante Chivas donde destacó con doblete.

¿Cuándo y dónde ver en vivo Puebla vs Tigres?

Tigres visitará a Puebla en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc. El partido está pactado para iniciar a las 19:10 horas, tiempo del centro de México (18:10 horas tiempo del pacífico). El partido podrá seguirse a través de la señal de televisión abierta de TV Azteca en su canal 7, mientras que en via straeaming de paga podrá seguirse a través de VIX Plus.

