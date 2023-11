Javier Aguirre tiene acalorada discusión con periodista en Mallorca: "esto me huele mal"

Comparta este artículo

Mallorca, España.- El técnico mexicano del Mallorca, Javier ‘El Vasco’ Aguirre vivió otro episodio de polémica en España, lo anterior al mantener una acalorada discusión durante una conferencia de prensa, momento que se hizo viral en las redes sociales, ya que el entrenador azteca no pudo contener su enojo y decidió contestar de manera tajante a un periodista que puso en tela de juicio su continuidad en el cuadro.

En ese sentido, Aguirre pasó un momento bastante incómodo, ya que un periodista lo cuestionó sobre los últimos resultados al frente del Mallorca y sobre su futuro. Sin embargo, el estratega mexicano no tomó de buena manera el cuestionamiento y no dudó en defenderse, ya que no podía creer que en la jornada 14 de La Liga ya lo cuestionen sobre su posible despide, por lo que afirmó de manera contundente ‘”eso me huele mal”.

“Me preguntan por mi futuro en la fecha 14, cuando no hemos estado en descenso desde que llegué. Eso me huele mal. A los anteriores técnicos no le preguntaban lo mismo con el equipo con el agua al cuello. A ellos no les preguntaban si peligraba su puesto", declaró Javier Aguirre.

Nueva polémica de Javier Aguirre, foto: especial

Cabe señalar que la primera parte de la temporada no ha sido buena para el Mallorca, marcha en la posición 17 con tan solo 10 puntos en 14 partidos disputados, lo anterior producto de una victoria, siete empates y seis derrotas. Está a dos puntos de la zona del descenso. "Ahora mismo faltan muchos partidos y lo importante es quedar entre los primeros diecisiete equipos al final de la temporada, no ahora", dijo Javier Aguirre.

Se debe señalar que Javier Aguirre no ha hecho un mal trabajo, tomando en cuenta que llegó al equipo para salvarlo del descenso, la temporada pasada terminó en noveno puesto con 50 puntos. Sin embargo, la temporada 2023 se ha complicado, sobre todo en casa, ya que el cuadro del Mallorca no ha ganado en Son Moix tras seis partidos disputados en su feudo, donde ha empatado en cinco ocasiones y encajado una derrota.

Finalmente, Javier Aguirre aseguró no sentirse impotente, sino motivado, ya que su equipo ha competido y los aficionados no le pueden reprochar nada. Asimismo, agradeció a la gente, aunque desconoce si se fueron contentos a sus hogares. Cabe señalar que el próximo encuentro del Mallorca será el próximo domingo 3 de diciembre cuando recibirá al Deportivo Alavés por la jornada 15 de La Liga.

Fuente: Tribuna