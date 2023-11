Von Milller, estrella de la NFL, sería arrestado por agredir a su novia embarazada

Comparta este artículo

Dallas, Estados Unidos.- Un nuevo escándalo inundó al mundo del futbol americano, esta vez con la presunta detención de la estrella de la NFL, Von Miller, jugador de los Buffalo Bills, quien habría sido arrestado bajo el cargo de violencia doméstica durante la jornada de este jueves, 30 de noviembre. Supuestamente, el deportista habría agredido físicamente a su pareja, quien se encuentra embarazada, en el interior del domicilio que ambos habitan. Dado a que se trata de un caso en desarrollo, existe poca información al respecto.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado miércoles, 29 de noviembre, en una residencia ubicada en la calle 3100, en Harwood, Dallas, sitio hasta el que arribaron las autoridades debido a un reporte al 911, en el que se denunciaba una disputa doméstica mayor. Según los primeros reportes, el deportista de 34 años, se enfrascó en una riña verbal con su pareja, pero las cosas comenzaron a escalar de nivel rápidamente, al grado en el que el sospechoso agredió físicamente a la gestante, lo que derivó en la llamada al número de emergencia.

Cuando las autoridades arribaron al inmueble se encontraron con que Von Miller abandonó el sitio minutos antes de que llegara la policía, por lo que no pudieron detenerlo (en ese momento). De acuerdo con algunos informes, la fémina no reportó heridas que pusieran en riesgo su vida y se determinó que no necesitaba ser trasladada a un hospital; únicamente se le trató por lesiones leves. Hasta hace unas horas, algunos medios informaron que el jugador era buscado por las autoridades.

Las cosas cambiaron luego de que el medio New York Post, informara que, de acuerdo con un informe de WFAA, se podía decir que Miller había sido arrestado en horas de la mañana del día de hoy bajo los cargos de violencia doméstica; mientras que un comunicado emitido por el propio equipo de los Buffalo Bills reveló que saben sobre los problemas legales de su miembro e informaron que no emitirán ninguna postura hasta que cuenten con mayor información sobre los hechos.

“Esta mañana nos dimos por enterados de un incidente que involucra a Von Miller. Estamos en el proceso de reunir más información y no tendremos más comentarios en este punto”, se leía en el comunicado.

Cabe señalar que, hasta el momento, Von Miller es señalado como sospechoso, por lo que se espera que, conforme avancen las investigaciones policíacas, se confirme qué tan responsable es por los hechos narrados anteriormente; mientras tanto, los Buffalo Bills se encuentran en el cierre de temporada, por lo que no cuentan con partidos para los próximos días, así que, en teoría, este escándalo no les afecta a mayor escala.

