VIDEO: La lamentable acción de Santiago Giménez que decepcionó al DT del Feyenoord

Waalwijk, Países Bajos.- Usualmente Santiago Giménez brilla con el Feyenoord los fines de semana, pero en esta ocasión ese no fue el caso y por el contrario protagonizó una jugada lamentable que provocó que se fuera en blanco en esta jornada 11 de la Eredivisie donde su equipo se llevó la victoria de 1-2 sobre el RKC Waalwijk en un juego disputado en el Estadio Mandemakers y que acerca ya al equipo de Rotterdam al segundo lugar.

La acción de Giménez, ocurrió en el minuto 45 de la primera mitad cuando el juego estaba empatado a un gol y al Feyenoord se le presentó la oportunidad de tomar ventaja con un penalti que el mexicano decidió cobrar; sin embargo, tomó una decisión poco acertada y decidió rematar a lo 'Panenka' pero no tuvo éxito, su tiro fue muy picado y el balón se elevó demasiado por lo que se fue por encima de la portería.

Esta acción provocó el lamento del director técnico del Feyenoord, Arne Slot, quien se llevó la mano al rostro cuando vio que Giménez falló la oportunidad. No obstante, el estratega no castigó al mexicano y lo mantuvo en el campo durante todo el partido, pero no tuvo la oportunidad de tomar revancha y se fue en blanco en esta ocasión y quedando un gol atrás del griego Pavlidis que ya suma 14 goles, mientras que 'Chaquito' se quedó en 13.

El Waalwijk sorprendió al ponerse al frente en el marcador al minuto 24 con un gol de Denilho Cleonise quien tras llegar al área rival en velocidad, recortó y definió de izquierda para superar al portero. Pero diez minutos después Quinten Timber marcó un golazo al recibir el balón de espaldas dentro del área, se dio la vuelta jalando la pelota en un movimiento similar a una ruleta y remató con potencia para superar al portero rival.

Los locales se quedaron con un hombre menos luego de la expulsión de Adewoye quien fue el que cometió el penalti a Giménez. El gol del triunfo llegó al minuto 63 en una jugada de tiro de esquina donde retrasaron el balón buscando sorprender con un remate que rebotó en el portero y en el contrarremate no falló Bart Nieuwkoop con lo que finalizó el partido con un apretado triunfo del equipo de Rotterdam que es tercero de la tabla general.

En otros resultados Heracles cayó por goleada de 0-6 ante el PSV Eindhoven en donde 'Chucky' Lozano dio una asistencia. En tanto que el Excelsior empató 1-1 con el AZ Alkmaar. El Go Ahead Eagles cerró la jornada sabatina con goleada de 5-1 sobre el Vitesse. Cierra la jornada once este domingo con cinco partidos, incluyendo el del Ajax que estrenará técnico y buscará salir de la última posición.

